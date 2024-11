Bis zu 66 Prozent Rabatt: Zeitloser Klassiker mit 4,79 PSN-Sternen zum PS5-Tiefstpreis

Wer dringend Spielenachschub für seine PS5 benötigt, sollte dieser Tage einen Besuch im offiziellen PlayStation-Store einplanen. Unter den zahlreichen Deals befindet sich nämlich aktuell ein ganz besonderes Schnäppchen, das eigentlich in keiner guten Sammlung fehlen sollte.

PlayStation-Klassiker so günstig wie nie zuvor

Es handelt sich dabei um den Plattformer „Braid“, der ursprünglich im Jahr 2008 auf den Markt kam, sich aber bis zum heutigen Tag einer enormen Beliebtheit erfreut. Beim Kauf der PS5-Vollversion im PlayStation Store winkt derzeit ein Rabatt in Höhe von 60 Prozent. Somit sinkt der Preis von 19,99 auf 7,99 Euro – günstiger war das Spiel in dieser Edition im PSN noch nie zu haben.

Bei der Verkaufsaktion erhalten die Kunden nicht die ursprüngliche Standardversion von „Braid“, sondern die mit vielen Extras ausgestattete Anniversary Edition für PS5. Diese bietet nicht nur eine überarbeitete Grafik mit einer höheren Auflösung, sondern auch zusätzliche Soundeffekte sowie einen umfangreichen Audiokommentar der Entwickler.

Schnäppchenjäger sollten nicht allzu lange mit dem Kauf zögern, denn den aktuellen Rabatt gibt es lediglich bis zum 23. November 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit. Abonnenten von PlayStation Plus können übrigens zusätzliche sechs Prozent sparen und zahlen am Ende 6,79 Euro.

Worum geht es eigentlich bei Braid?

Der Spieler schlüpft bei diesem Abenteuer in die Rolle des Jungen namens Tim. Dieser muss in fünf verschiedenen Welten mehrere Puzzleteile einsammeln. Das ist natürlich deutlich einfacher gesagt als getan: Neben klassischen Jump&Run-Einlagen stehen vor allem zahlreiche Rätsel im Fokus.

Diese gilt es allesamt zu meistern, um das Spiel erfolgreich abschließen zu können. Der besondere Reiz von „Braid“ liegt vor allem bei den Mechaniken zur Manipulation der Zeit – die grauen Zellen werden ordentlich gefordert.

Der Mix aus verschiedenen Gameplay-Elementen kam sowohl bei der Fachpresse als auch bei den Fans extrem gut an. Das zeigt nicht zuletzt ein genauerer Blick auf die Webseite von Metacritic. Dort kommt der Plattformer von Entwickler Thekla Inc. auf eine Wertung in Höhe von unfassbaren 93 Prozent.

Damit steht „Braid“ auf der Liste der sogenannten Must play-Spiele, die jeder unbedingt mal ausprobiert haben sollte. Die Fans haben ebenfalls gute 8,2 von maximal zehn Punkten vergeben, was ein weiterer Beweis für die Klasse des Spiels sein dürfte. Hinzu kommen 4,8 Sterne im PlayStation Store.

