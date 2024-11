Final Fantasy 7 Rebirth: Kommt ein DLC? Director klärt auf

Im Februar dieses Jahres veröffentlichte Square Enix mit „Final Fantasy 7: Rebirth„ endlich den zweiten Teil des großen Remake-Projektes von einem seiner größten Rollenspiel-Meisterwerke. Während die Veröffentlichung des abschließenden dritten Kapitels noch einige Zeit auf sich warten lassen wird, kommt seitens der Fans immer wieder die Frage nach einem möglichen DLC auf. Dazu gibt es nun endlich eine Stellungnahme aus erster Hand.

Wird es einen DLC für Final Fantasy 7: Rebirth geben?

Bei einem Interview mit dem Magazin Daily Star meldete sich vor kurzem Game Director Naoki Hamaguchi von Square Enix zu Wort. Er ist für die Entwicklung von „Final Fantasy 7: Rebirth“ verantwortlich und kam in seiner leitenden Rolle auch auf die Frage nach einem DLC für das Rollenspiel-Remake zu sprechen. Seine Aussagen dürften vielen Fans nicht wirklich gefallen, doch zumindest sorgen sie endgültig für Klarheit.

„Ich verstehe es total“, betonte er. „Doch ich denke, von meiner Perspektive aus gesehen, wollen die Fans nicht zwangsläufig einen DLC sehen. Sie wollen vielmehr den dritten Teil der Reihe so schnell wie möglich spielen können. (…) Wir haben daher entschieden, unsere Entwicklungsressourcen derzeit nicht darauf zu fokussieren, zusätzliche Episoden für einen DLC zu machen. Wir bündeln stattdessen all unsere Bemühungen, um das dritte Spiel so schnell wie möglich zu veröffentlichen.“

Somit haben die Fans nun endgültig Gewissheit: Mit einem DLC für „Final Fantasy 7: Rebirth“ ist definitiv nicht zu rechnen – zumindest nicht in der absehbaren Zukunft. Stattdessen konzentrieren sich die Entwickler komplett auf die Arbeiten am dritten und finalen Spiel des großen Remake-Projekts.

Wann erscheint der nächste Teil des Remakes von Final Fantasy 7?

Bisher hält sich Square Enix mit konkreten Details zum dritten Remake-Spiel noch dezent zurück. Zwar hatte Game Director Naoki Hamaguchi bereits im März dieses Jahres erklärt, dass große Teile des finalen Kapitels bereits fertiggestellt sind. Allerdings ist bis zum heutigen Tag nichts von einem offiziellen Release-Termin zu hören oder zu lesen.

Auch ein Name für das abschließende Spiel ist aktuell nicht bekannt. So bleiben lediglich Spekulationen: Sollte sich auch der dritte Abschnitt des Remakes relativ exakt an das Original halten, dürfte sich ein Großteil des Geschehens an Bord des Luftschiffes namens Highwind abspielen.

