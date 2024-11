Auch dieser Tage lohnt sich ein Abstecher in den offiziellen PlayStation Store in besonderem Maße. Dort ist vor kurzem der Startschuss für einen weiteren, groß angelegten Sale gefallen. In dessen Rahmen können sich die Schnäppchenjäger einen modernen Shooter-Klassiker zum Tiefstpreis kaufen – sofern sie schnell genug sind.

Battlefield 1 zum Schnäppchenpreis

Wer in den aktuellen Angeboten des PlayStation Store stöbert, wird schnell auf das tolle Angebot rund um den First Person-Shooter „Battlefield 1“ stoßen. Das Actionspiel aus dem Hause DICE und Electronic Arts ist dieser Tage so günstig zu haben wie nie zuvor. Dank eines Rabattes in Höhe von beachtlichen 90 Prozent kostet der Titel gerade mal 1,99 Euro – normalerweise schlägt er mit 19,99 Euro zu Buche. Niedriger wird der Preis so bald sicherlich nicht fallen.

Es ist ohnehin nicht ratsam, mit der Kaufentscheidung allzu lange zu warten. Der aktuelle Deal von „Battlefield 1“ im PlayStation Store ist natürlich zeitlich begrenzt. Der Rabatt gilt noch bis zum 3. Dezember 2024 um 0:59 Uhr deutscher Zeit – also bis zum übernächsten Dienstag. Danach müssen Interessenten wieder deutlich tiefer in die Taschen greifen, um sich den First Person-Shooter von DICE zu schnappen.

Lohnt sich der Kauf von Battlefield 1 überhaupt?

Wer abgesehen vom absoluten Schnäppchenpreis noch weitere Argumente für den Kauf von „Battlefield 1“ suchen sollte, kann unter anderem einen genaueren Blick auf die Webseite des Review-Aggregators Metacritic.com werfen. Dort steht der Ego-Shooter von Entwickler DICE im Fall der PS4-Version bei beeindruckenden 89 Prozent und gehört somit zu den besseren Spielen des legendären Actionspiel-Franchise. Kurz nach dem Launch vor acht Jahren konnte der Titel zahlreiche Awards und andere Auszeichnungen abräumen.

Weitere Deals, die euch interessieren könnten:

Nicht nur die für damalige Verhältnisse grandiose Grafik konnte Fans und Kritiker gleichermaßen begeistern, sondern auch das eigentliche Spielgeschehen. Nicht wenige Menschen haben den Shooter mit dem legendären „Battlefield 1942“ verglichen, was einer Art virtueller Ritterschlag gleichkommt.

Neben der ebenso packend wie emotional inszenierten Singleplayer-Kampagne mit einem Setting im Ersten Weltkrieg hat „Battlefield 1“ auch einen umfangreichen Multiplayer-Part mit zahlreichen Klassen, Maps und Spielmodi zu bieten. Es ist demnach eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei, ausreichend Material für zahlreiche Stunden vor dem Bildschirm ist definitiv vorhanden.

Weitere Meldungen zu Battlefield 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren