Sonic the Hedgehog 3: Neuer Trailer zeigt Chao Garden, Shadow und eine Pokémon-Anspielung

Ein neuer Trailer zu “Sonic the Hedgehog 3" rückt bekannte Figuren, actionreche Szenen und überraschende Referenzen in den Fokus. Der Film kommt rechtzeitig zu Weihnachten in die Kinos.

SEGA und Paramount Pictures haben zu “Sonic the Hedgehog 3” einen neuen Trailer veröffentlicht. Die Vorschau gewährt einen umfassenden Blick auf die Rückkehr beliebter Charaktere wie Sonic, Tails, Knuckles und Shadow the Hedgehog, der hier als neuer Hauptgegner eingeführt wird.

Shadow, Pikachu und die Eggman-Familie

Im Trailer sind mehrere bekannte Elemente aus den Spielen zu sehen, darunter der Chao Garden, der jedoch eine unerwartete Interpretation erhält. Statt der aus “Sonic Adventure 2” bekannten Brut- und Spielumgebung für Chao handelt es sich im Film um ein Kinderrestaurant, das an die Kette Chuck E. Cheese erinnert.

Tanzende Chao-Maskottchen und spielende Kinder schaffen dabei eine humorvolle Atmosphäre. Eine besonders auffällige Szene zeigt Kinder, die Tails wegen seines Aussehens mit Detective Pikachu vergleichen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Trailers liegt auf Shadow the Hedgehog, der von Keanu Reeves verkörpert wird. Neben actionreichen Szenen, in denen Shadow gegen Sonic antritt, erhalten die Zuschauer Einblicke in seine Vergangenheit. Die Figur Maria, die in Shadows Hintergrundgeschichte eine zentrale Rolle spielt, wird ebenfalls kurz gezeigt.

Jim Carrey kehrt erneut als Dr. Robotnik zurück, spielt jedoch in diesem Film auch dessen Großvater, was zu humorvollen Momenten führt. Der Trailer deutet außerdem auf globale Schauplätze hin, darunter die berühmte Shibuya-Kreuzung in Tokio, die in einer Szene mit Shadow auftaucht.

Nachfolgend könnt ihr einen Blick auf den Trailer werfen:

Der zweite Trailer gewährt tiefere Einblicke in den Kinofilm, der in wenigen Wochen in den Kinos anlaufen wird.

„Sonic the Hedgehog 3” wird hierzulande am 25. Dezember 2024 in den Kinos anlaufen, passend zur Weihnachtszeit. Der Trailer endet entsprechend mit einer weihnachtlichen Szene, die als Anspielung auf Jim Carreys frühere Rolle als Grinch interpretiert werden kann.

Falls ihr den ersten Trailer verpasst habt:

“Sonic the Hedgehog 3” bildet den Abschluss von Segas “Year of Shadow”, das zuvor mit Projekten wie “Sonic x Shadow Generations” auf sich aufmerksam machte.

