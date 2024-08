Sonic the Hedgehog 3: Paramount präsentiert ersten Trailer und bestätigt Keanu Reeves

Heute präsentierte uns Paramount endlich den ersten Trailer zu "Sonic the Hedgehog 3". Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen, dass wir uns in der Tat auf Keanu Reeves in der Rolle von Shadow freuen dürfen.

Wenige Monate nach dem Start der Produktion von „Sonic the Hedgehog 3“ Ende des vergangenen Jahres kam das Gerücht auf, dass sich Paramount für die Vertonung von Shadow einen prominenten Namen sicherte.

Die Rede ist vom kanadischen Schauspieler Keanu Reeves („John Wick“), auf den Paramount in dieser Woche mit einem kurzen Teaser verwies. Heute machte das Unternehmen den Auftritt von Keanu Reeves endlich offiziell und bestätigte, dass dieser in „Sonic the Hedgehog 3“ in der Tat in der Rolle von Shadow zu hören sein wird.

Begleitet wurde die Ankündigung vom ersten offiziellen Trailer zum dritten Kinofilm von Sonic und seinen Freunden. Mit einer Laufzeit von rund drei Minuten liefert uns der Trailer erste Eindrücke aus „Sonic the Hedgehog 3“ ein. Gleichzeitig ermöglicht uns Paramount ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten.

Jim Carrey kehrt für den dritten Kinofilm zurück

Ein weiteres Mal dreht sich die Geschichte um Sonic und seine Freunde Tails und Knuckels. Das ungleiche Trio sieht sich in „Sonic the Hedgehog 3“ mit niemand geringerem als Shadow, der ultimativen Lebensform, und dessen durchtriebenen Plänen konfrontiert. Neben Sonic und seinen Freunden kehrt auch Jim Carrey als Dr. Robotnik zurück.

Um die Gefahr, die von Shadow ausgeht, ein für alle Mal zu bannen, entschließen sich Sonic, Tails und Knuckles dazu, Dr. Robotnik aus dem Ruhestand zu holen und mit diesem zusammenzuarbeiten.

Wie der erste Trailer zu „Sonic the Hedgehog 3“ andeutet, verläuft die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Charakteren erwartungsgemäß alles Andere als reibungslos.

Weitere Details zur Handlung des dritten Kinofilms dürften in den nächsten Wochen folgen.

Wann startet Sonic the Hedgehog 3 in den Kinos?

Wie Paramount bereits im Sommer 2022 bekannt gab, startet „Sonic the Hedgehog 3“ am 20. Dezember 2024 in die US-amerikanischen Kinos. Hiesige Fans des „Sonic“-Franchise werden sich noch bis zum 25. Dezember 2024 gedulden müssen. Können sich mit dem dritten Kinofilm rund um den schnellsten Igel der Welt dafür ihr Weihnachtsfest ein wenig versüßen.

Dann erfahren wir auch, ob es „Sonic the Hedgehog 3“ gelingen wird, an den Erfolg des zweiten Films anzuschließen. Dieser feierte im Jahr 2022 nämlich den bis dato erfolgreichsten Start einer Videospielverfilmung überhaupt.

