Sonic the Hedgehog 3: Keanu Reeves als Stimme von Shadow – Teaser veröffentlicht

Was bisher lediglich ein Gerücht war, ist mittlerweile wohl endlich offiziell: Ein großer Hollywood-Star wird bei "Sonic the Hedgehog 3" am Start sein.

Für den mittlerweile dritten Film der erfolgreichen Videospiele-Adaption von „Sonic the Hedgehog“ haben die Produzenten ein ganz besonderes Schmankerl in der Hinterhand. Darauf dürften sich nicht nur die Fans von „John Wick“ riesig freuen.

Welcher Hollywood-Star ist in Sonic 3 dabei?

Bereits vor einigen Monaten kursierten erste Berichte, denen zufolge Keanu Reeves angeblich einem Charakter in „Sonic the Hedgehog 3“ seine Stimme leihen würde. Mittlerweile haben die Produzenten die Katze wohl endgültig aus dem Sack gelassen und aus der Spekulation eine nahezu 100-prozentige Gewissheit gemacht.

Auf dem offiziellen TikTok-Kanal des Films steht mittlerweile ein neues Video bereit, das Fans sicherlich hellhörig werden lässt. Es ist zwar nicht sonderlich lang, aber deswegen nicht minder interessant.

Im Gegenteil: Im Video ist Sonic zu sehen, der zunächst die Finger kreuzt und fast schon flehend „Bitte! Bitte! Bitte!“ ruft. Danach öffnet er die Augen und sieht auf einem Bildschirm vor sich den Schriftzug des bekannten Actionfilms „Speed“, in dem Keanu Reeves mitgespielt hat. Der kurze Clip endet mit dem Satz von Sonic: „Jawoll. Keanu, du bist ein echter Schatz!“.

Damit dürfte wohl ziemlich klar sein, dass die Gerüchte der jüngeren Vergangenheit allesamt wahr sind: Keanu Reeves wird in „Sonic the Hedgehog 3“ in die Rolle des finsteren Charakters Shadow schlüpfen und ihm seine markante Stimme leihen.

Wann läuft Sonic the Hedgehog 3 im Kino?

Sollte alles nach Plan verlaufen, fällt der Startschuss für „Sonic the Hedgehog 3“ am 25. Dezember 2024 – zumindest in Deutschland. Fans in den USA bekommen die dritte Videospiele-Adaption rund um den blauen Flitze-Igel bereits fünf Tage früher zu sehen.

Obwohl die Kinopremiere lediglich vier Monate entfernt ist, gab es bisher keinen offiziellen Trailer zu sehen. Auch über die grundlegende Story des Films ist bisher so gut wie nichts bekannt. Das dürfte sich jedoch im Verlauf der nächsten Wochen hoffentlich ändern.

