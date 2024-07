Sonic X Shadow Generations: Was hat sich getan? Klassische Stages im Video-Vergleich

Mit "Sonic X Shadow Generations" kehrt der beliebte Plattformer aus dem Jahr 2011 in einer technisch wie inhaltlich überarbeiteten Fassung zurück. Ein Vergleichsvideo verrät euch, wie sich die klassischen Stages entwickelt haben.

Anfang des Jahres kündigte Sega mit „Sonic X Shadow Generations“ einen weiteren Titel rund um den schnellsten Igel der Welt an. Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es hier jedoch nicht mit einer kompletten Neuentwicklung zu tun.

Stattdessen versteht sich „Sonic X Shadow Generations“ als ein inhaltlich wie technisch aufgepepptes Remaster zum 2011 veröffentlichten „Sonic Generations“. Zu den neuen Inhalten gehört unter anderem ein weiterer spielbarer Charakter in Form von Sonics Widersacher Shadow, den ihr durch abwechslungsreiche Levels steuert.

Gleichzeitig kehrt natürlich Sonic zurück. Selbiges gilt für diverse klassische Stages der „Sonic“-Geschichte, die in „Sonic Generations“ mit von der Partie waren und im Remaster in einer grafisch verbesserten Version enthalten sind. Was sich im Bereich der Stages optisch getan hat, verrät euch das folgende Vergleichvideo.

Die vertraute Formel bleibt erhalten

Trotz der neuen Inhalte und der grafischen Verbesserungen bietet „Sonic X Shadow Generations“ spielerisch das gleiche Konzept wie das Original aus dem Jahr 20111. Zum einen warten die modernen 3D-Levels der Reihe darauf, von euch gemeistert zu werden.

Gleichzeitig greift der Plattformer auch die 2D-Vergangenheit der „Sonic“-Serie auf und bietet entsprechende Levels.

Für frischen Wind wird laut Sega Shadow sorgen. Laut dem Publisher wird Sonics Widersacher nicht nur neue Fähigkeiten mit sich bringen. Hinzukommen Geschichten, in denen die Entwickler und Autoren etwas näher auf die Vergangenheit von Shadow eingehen.

„Spiele als Shadow the Hedgehog in einer brandneuen Kampagne mit noch nie dagewesenen Kräften und Fähigkeiten. Die Fans werden dieses alleinstehende Abenteuer lieben, in dem sie mehr über Shadows dunkle Vergangenheit erfahren“, ergänzte Sega.

Weiterer spielbarer Charakter geplant?

In diesem Monat sorgte Sega mit einem kleinen Teaser auf der offiziellen Website für Spekulationen. Im Detail ging es um einen weiteren Charakter-Slot, der mit dem Zusatz „coming soon…“ versehen wurde.

Ein Teaser, der vermuten lässt, dass Sega noch eine Überraschung beziehungsweise einen spielbaren Charakter in der Hinterhand hat.

„Sonic X Shadow Generations“ erscheint am 25. Oktober 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

