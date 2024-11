PS5-Deal: 90 Prozent Rabatt, Shooter für kurze Zeit fast geschenkt

Während zahlreiche Händler und Online-Shops seit geraumer Zeit mit einer Vielzahl an Deals um sich werfen, will sich auch Sony nicht lumpen lassen. Aus diesem Grund ist vor kurzem im PlayStation Store der Startschuss für einen groß angelegten Black Friday Sale gefallen. Besonderes Augenmerk gilt dabei einem modernen Shooter-Klassiker, den es aktuell zum Tiefstpreis gibt.

Battlefield 2042 für kleines Geld kaufen

Wie es vielleicht der ein oder andere Action-Fans bereits geahnt haben mag, handelt es sich beim erwähnten Schnäppchen um den Ego-Shooter „Battlefield 2042“. Es ist das jüngste Spiel des ebenso populären wie erfolgreichen Franchise von Entwickler DICE und Publisher Electronic Arts. Wer schon immer mit dessen Kauf geliebäugelt hat, sollte dieser Tage dringend den offiziellen PlayStation Store besuchen.

Im Rahmen des umfangreichen Black Friday Sale ist der Preis von „Battlefield 2042“ nämlich um 90 Prozent reduziert – ihr bekommt den Ego-Shooter demnach beinahe geschenkt. Aktuell kostet die PS5-Version gerade mal 7,99 Euro, eigentlich schlägt diese mit 79,99 Euro zu Buche. Günstiger konntet ihr das Actionspiel aus dem Hause DICE im PSN bisher noch nie kaufen. Wer übrigens ein aktives Abo von EA Play besitzt, hat völlig kostenlos den Zugriff auf das jüngste Battlefield.

Wie bei allen Deals im PlayStation Store ist auch in diesem Fall ein wenig Eile angesagt. Das Angebot läuft bis zum 3. Dezember 2024, danach wird wieder der normale Verkaufspreis fällig. Wer also dringend Geld sparen möchte, sollte lieber nicht allzu lange zögern.

Lohnt sich Battlefield 2042 überhaupt?

Am 19. November 2021 kam „Battlefield 2042“ für den PC und Konsolen auf den Markt. Wie es der Name bereits erahnen lässt, verschlägt es Spieler dabei in ein fiktives Szenario der nicht allzu fernen Zukunft. Entsprechend können sie während der gewohnt effektreich inszenierten Kämpfe eine Vielzahl an Hightech-Waffen sowie raffinierte Gadgets einsetzen. Das reicht von frei platzierbaren Geschütztürmen bis hin zu Drohnen und anderen hilfreichen Gegenständen.

Zwar schaffte es „Battlefield 2042“ direkt nach dem Release weltweit an die Spitze vieler Verkaufscharts. Doch im Februar 2022 erklärte Electronic Arts während einer Investorenkonferenz, dass der Ego-Shooter die hohen internen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Doch gerade Multiplayer-Fans sollten dennoch einen näheren Blick riskieren – vor allem beim aktuell extrem niedrigen Preis.

