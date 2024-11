PSN: 75 Prozent Rabatt, packenden Thriller zum absoluten Tiefstpreis abgreifen

Ihr hattet schon immer mit dem Kauf von "Alan Wake Remastered" geliebäugelt, konntet euch bisher jedoch nie so recht zum Kauf durchringen. Dann gibt es jetzt richtig gute Neuigkeiten.

Während sich der eigentliche Black Friday mit immer größeren Schritten nähert, lockern immer mehr Händler und Shops mit attraktiven Angeboten. Der offizielle PlayStation Store macht hierbei wahrlich keine Ausnahme. Besonders ein beliebter Mystery-Thriller sticht aus der Masse der ohnehin schon tollen Deals hervor. Wer zu lange trödelt, verpasst jedoch die günstige Gelegenheit.

Alan Wake Remastered für richtig kleines Geld kaufen

Die mittlerweile drei Jahre alte Neuauflage des Mystery-Spiels „Alan Wake“ steht im offiziellen PlayStation Store zum unschlagbaren Schnäppchenpreis bereit. Zwar war das Werk von Entwickler Remedy Entertainment in der Vergangenheit bereits mehrfach günstig zu haben. So tief wie es derzeit der Fall ist, war der Preis jedoch bisher noch nie gefallen.

Beim Kauf der Vollversion von „Alan Wake Remastered“ erwartet euch dieser Tage ein Nachlass in Höhe von 75 Prozent, sodass ihr lediglich 7,49 Euro bezahlen müsst. Normalerweise wären 29,99 Euro für die PlayStation-Version fällig.

Wie immer bei den Deals im PlayStation Store hängt euch auch diesmal wieder die Zeit etwas im Nacken. Den aktuellen Rabatt in Höhe von 75 Prozent gibt es nämlich nur noch für etwas weniger als zwei Wochen. Das Angebot läuft am 3. Dezember 2024 um 0:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit aus. Danach müsstet ihr wieder etwas tiefer in eure Taschen greifen, um euch „Alan Wake Remastered“ zuzulegen. Trödelt daher lieber nicht allzu lange.

Mystery-Leckerbissen erstrahlt im neuen Glanz

Ursprünglich kam „Alan Wake“ im Jahr 2010 auf den Markt. Beim Mystery-Thriller von Remedy Entertainment schlüpft ihr in die Rolle des gleichnamigen Schriftstellers, der nicht nur an einer nervigen Schreibblockade leidet, sondern auch von fiesen Albträumen heimgesucht wird. Um neue Kraft zu tanken, besucht er gemeinsam mit seiner Ehefrau Alice das auf den ersten Blick sehr idyllische Städtchen Bright Falls. Dieses entpuppt sich jedoch schon bald als alles andere als ein Ort der Erholung.

Die Remastered-Version von „Alan Wake“ feierte im Jahr 2021 ihr Debüt und lässt den Mystery-Thriller dank einer verbesserten Grafik im neuen Glanz erstrahlen. Außerdem umfasst sie neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen „The Signal“ und „The Writer“, die zusätzliche Stunden an Abenteuern garantieren.

