Anno 117: Latium und Albion auf Screenshots – Entwickler-Update mit Gameplay-Details

In den vergangenen Monaten haben die Entwickler hinter “Anno 117: Pax Romana” laut eigener Aussage bedeutende Fortschritte erzielt. In diesem Zusammenhang gewährt das Team von Ubisoft Mainz in einem aktuellen Blogbeitrag Einblicke in die Arbeit.

Neben der Vorstellung recht ansehnlicher Landschaften wurde auch die Controller-Unterstützung erwähnt. Spieler dürfen letztlich auf eine abwechslungsreiche und atmosphärische Spielwelt hoffen, die historische Themen mit bekannten “Anno”-Elementen verbindet.

Landschaften und Screenshots: Latium und Albion

Im Mittelpunkt der neuen Informationen zu “Anno 117: Pax Romana” stehen die Regionen Latium und Albion, sie sich auf Bildern zeigen.

Latium, inspiriert von der Amalfiküste und der Bucht von Neapel, zeichnet sich durch offene Flächen, Sandstrände und Lavendelfelder aus. Diese südliche Region vermittelt ein warmes und einladendes Setting, das den Charme des Römischen Reiches einfängt.

“Es ist sonnig, man spürt eine milde Brise – ein Ort, an dem schon die reichen Römer in der Antike gerne ihren Urlaub verbrachten”, betont der Creative Director Manuel Reinher.

Im Kontrast dazu steht Albion, ein raues Gebiet im Norden, geprägt von nebligen Sümpfen, hohen Klippen und keltischen Einflüssen. Diese Region bringt besondere Herausforderungen mit sich, darunter regenreiches Wetter und ungezähmte Natur, was die strategische Planung der Spieler beeinflussen wird.

Nachfolgend die Bilder, auf denen die genannten Regionen zu sehen sind. Ubisoft weist darauf hin, dass es sich um Screenshots handelt, die der noch unfertigen Version des Spiels entstammen und daher nicht den finalen Stand repräsentieren. Alles sei noch “work-in-progress”.

Latium: Mediterranes Setting mit weiten Flächen, Sandstränden und Lavendelfeldern, inspiriert von der Amalfiküste und der Bucht von Neapel.

Albion: Mystisches, keltisches Setting im Norden mit nebligen Sümpfen und felsigen Landschaften.

Im Blogbeitrag weist das Team darauf hin, dass Ubisoft im September den bisher größten Playtest zu “Anno 117: Pax Romana” durchgeführt hat. Er habe wertvolle Rückmeldungen zu Spielmechaniken wie Handelsrouten, UI-Elementen und Inselgrößen geliefert. Diese Erkenntnisse sollen aktiv in die Weiterentwicklung einfließen, um Balancing und Spielprogression zu optimieren.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Gestaltung der NPCs und des Diplomatiesystems. Spieler müssen nun strategischer vorgehen und Handelsrouten schützen, während unkontrollierte Expansionen im Stil von “Ich kann mir jede Insel nehmen, die ich will” vermieden wird.

Auch die Animationen, einschließlich Motion-Capture-Technik, wurden mit dem Ziel weiterentwickelt, die Lebendigkeit der Spielwelt von “Anno 117: Pax Romana” zu erhöhen. Und aufbauend auf den Erfahrungen mit der Konsolenversion von “Anno 1800” wurden laut Ubisoft erhebliche Fortschritte bei der Unterstützung von Controllern erzielt.

Ebenfalls ein hervorgehobener Punkt: Zwischenfälle wie Brände sind ein klassischer Bestandteil von “Anno”-Spielen und werden in “Anno 117” ebenfalls integriert. Das Team erforscht noch, wie oft und in welcher Form sie auftreten sollen.

Weitere Einzelheiten liefert der hier verlinkte Blogeintrag zu “Anno 117: Pax Romana”.

Veröffentlichung von Anno 117 und Vorgänger im PSN-Sale

“Anno 117: Pax Romana” erscheint 2025 für PC (Steam, Ubisoft Connect, Epic Store) sowie Konsolen (PS5, Xbox Series X/S). Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Weitere Updates und Gameplay-Einblicke werden im Laufe des kommenden Jahres erwartet. Der Großteil der Funktionen sei bereits implementiert. Und es kommen mit jedem Meilenstein neue Inhalte hinzu.

Die Meldung zur Ankündigung von “Anno 117: Pax Romana” auf PLAY3.DE:

Für Fans der Serie bietet Ubisoft aktuell die “Anno 1800 Console Edition” für PlayStation 5 zu einem stark reduzierten Preis von 11,99 Euro statt 39,99 Euro an. Dieses Angebot ist bis zum 3. Dezember 2024 um 0:59 Uhr gültig und das Spiel kann über den PlayStation Store erworben werden. Alternativ ist die Standard-Edition auch im PS Plus Extra-Abonnement enthalten.

