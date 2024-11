PlayStation-Adventskalender 2024: Tag 5 mit DualSense Edge und Diablo 4

Sony bietet am fünften Tag des PlayStation-Adventskalenders 2024 weitere Preise. Dazu gehören der DualSense Edge-Controller und die Collector’s Edition von „Diablo 4".

Der PlayStation-Adventskalender 2024 geht mit neuen Gewinnen und einer nostalgischen Reise in die Vergangenheit in die inzwischen fünfte Runde. Denn in der diesjährigen Aktion, die im Jubiläumsjahr 30 Türchen umfasst, kombiniert Sony ein umfangreiches Gewinnspiel mit Rückblicken auf die Anfänge der PlayStation-Ära.

Auch Tag 5 stellt dabei keine Ausnahme dar und hält sowohl Hardware als auch digitale Inhalte für Fans bereit.

Die Gewinne am 5. Dezember 2024

Ab sofort können Teilnehmer des PlayStation-Adventskalenders mit etwas Glück folgende Preise gewinnen:

Hauptpreis : Ein DualSense Edge-Controller, begleitet von der Collector’s Edition des Action-RPGs „Diablo 4“ und „Vessel of Hatred“.

: Ein DualSense Edge-Controller, begleitet von der Collector’s Edition des Action-RPGs „Diablo 4“ und „Vessel of Hatred“. Nebenpreis : Eine Standardversion von „Diablo 4“.

: Eine Standardversion von „Diablo 4“. Sofortpreis: Ein exklusiver Skeleton-Avatar, der sofort dem PlayStation-Konto hinzugefügt wird.

Teilnehmer benötigen Credits, um an der Verlosung teilzunehmen. Diese lassen sich unter anderem durch tägliches Einloggen, das Erfüllen von Aufgaben und das Spielen von Minispielen sammeln. Tickets für die Verlosung können anschließend eingelöst werden.

Nachfolgend gelangt ihr direkt zur Aktion:

Das Jahr 1998 im Rückblick

Neben den aktuellen Gewinnen bietet der Kalender auch einen thematischen Rückblick auf das Jahr 1998. Drei Themen stehen hierbei im Fokus:

Spyro the Dragon: Der lila Drache aus dem Jump-’n’-Run-Klassiker von Insomniac Games rettete damals mit Libellenfreund Sparx seine Artgenossen. Das Remaster, die „Spyro Reignited Trilogy“, ist inzwischen für die PlayStation 4 verfügbar.

Metal Gear Solid: Hideo Kojimas Meisterwerk revolutionierte 1998 das Genre der Stealth-Action. Spieler schlüpfen in die Rolle von Solid Snake, um eine nukleare Bedrohung zu verhindern.

MediEvil: In diesem Action-Adventure wird der untote Ritter Sir Daniel Fortesque wiederbelebt, um den Zauberer Zarok zu besiegen. Das Remaster des Klassikers ist ebenfalls für die PS4 erhältlich.

So funktioniert der PlayStation-Adventskalender

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, sind Credits erforderlich, die durch verschiedene Aktivitäten gesammelt werden können. Tägliche Gewinne werden abends live auf PlayStations Social-Media-Kanälen bekannt gegeben, parallel zur E-Mail-Benachrichtigung der Gewinner.

Weitere Einzelheiten hält der folgende Artikel parat:

Der Adventskalender läuft bis zum 24. Dezember 2024 und bietet täglich neue Preise. Mit dabei sind voraussichtlich Hardware-Gewinne wie die PS5 Pro, PlayStation Portal in der 30th Anniversary Edition und allerlei Spiele. In unserem Forum ist der PlayStation-Advenetskalender 2024 ebenfalls ein Thema.

