Xbox Game Pass: Erste Dezember-Spiele samt Indiana Jones und der Große Kreis angekündigt

Im Dezember wartet der Xbox Game Pass mit einer neuen Auswahl an Spielen auf, darunter das später auch für die PS5 erscheinende „Indiana Jones und der Große Kreis". Andere Spiele fallen hingegen weg.

Die erste Dezember-Welle des Xbox Game Pass umfasst eine Reihe neuer Spiele für unterstützte Plattformen, darunter Konsolen, der PC und die Cloud. Mit dabei ist das neueste Abenteuer von “Indiana Jones”, das ab dem 9. Dezember 2024 direkt am Launch-Tag im Abo verfügbar sein wird.

Ebenfalls stoßen Games wie der Arcade-Racer „Crash Team Racing: Nitro-Fueled“, das Roguelike-Kartenspiel „Wildfrost“ sowie „Overthrown“ via Game-Preview hinzu.

Das sind die nächsten Spiele für den Xbox Game Pass

4. Dezember:

Crash Team Racing Nitro-Fueled Konsole Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core

Forza Motorsport Xbox Series X|S Game Pass Standard

Hauntii Konsole Game Pass Standard

Humanity Konsole Game Pass Standard

DayZ Konsole Game Pass Core

Goat Simulator Konsole Game Pass Core



5. Dezember:

EA Sports WRC Cloud, PC und Xbox Series X|S Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Overthrown (Game Preview) Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Game Preview)

9. Dezember:

Indiana Jones und der Große Kreis Cloud, PC, and Xbox Series X|S Game Pass Ultimate, PC Game Pass



10. Dezember:

Wildfrost Cloud, Konsole und PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass



2. Januar:

Carrion Cloud, Console und PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard



7. Januar:

Road 96 Cloud, Console und PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard



Wegfallende Spiele und Ultimate-Vorteile

Im Dezember können Ultimate-Abonnenten spezielle Pakete und Inhalte in mehreren Spielen freischalten. Dazu zählen das „Cyborg Pack“ für „Metaball“, ein Premium-Schiffspaket für „World of Warships: Legends“ sowie das „Candie Bear Bundle“ für „Stumble Guys“. Die Inhalte sind über den Game Pass-Bereich auf der Konsole oder in den Xbox-Apps abrufbar.

Am 15. und 31. Dezember wird der Katalog zudem um einige Titel bereinigt. Dazu zählen unter anderem:

15. Dezember:

Amnesia: The Bunker (Cloud, Konsole und PC)

Forager (Cloud, Konsole und PC)

Forza Horizon 4 (Cloud, Konsole und PC

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Konsole und PC)

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)

Tin Hearts (Cloud, Konsole und PC)

The Quarry (Cloud und Konsole)



31. Dezember:

BlazBlue: Cross Tag Battle (Cloud, Konsole und PC)

Close to the Sun (Cloud, Konsole und PC)

Humankind (Cloud, Konsole und PC)

Lego 2K Drive (Cloud und Konsole)

McPixel 3 (Cloud, Konsole und PC)

Party Animals (Cloud und Konsole)



