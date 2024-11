Stalker 2: 14 Tage für 1 Euro – Game Pass bringt Testangebot zurück

Wer den Ego-Shooter "Stalker 2: Heart of Chornobyl" unbedingt spielen will, ohne dafür allzu viel Geld bezahlen zu müssen, bekommt jetzt eine sehr günstige Gelegenheit geboten - zumindest auf dem PC.

Erst vor kurzem feierte der First Person-Shooter „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ sein von vielen Genre-Fans lange ersehntes Debüt auf sowohl dem PC als auch auf Konsolen. Immerhin hatte das Actionspiel von GSC Game World aufgrund zahlreicher Verschiebungen lange Zeit auf sich warten lassen.

Jetzt steht er endlich bereit, und alle interessierten Shooter-Liebhaber können fast kostenlos in das Spielgeschehen reinschnuppern. Allerdings hat die ganze Sache einen entscheidenden Haken.

Stalker 2 spielen für gerade mal 1 Euro

Im vergangenen Monat war der Aufschrei vieler Gaming-Fans groß. Damals stoppte Microsoft ohne großartige Vorwarnung und somit völlig überraschend das auf 14 Tage beschränkte Testangebot des Xbox Game Pass. Somit war es fortan nicht mehr möglich, für gerade mal einen Euro in den Aboservice reinzuschnuppern – und das kurz vor dem Release von „Call of Duty: Black Ops 6“.

Mindestens ebenso überraschend bringt Microsoft das Testangebot für den Xbox Games Pass jetzt plötzlich wieder zurück. Somit ist es ab sofort wieder möglich, für kleines Geld in das Abonnement reinzuschnuppern, ohne sich längerfristig binden zu müssen.

Da der Ego-Shooter „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ ein Teil des Game Pass ist, kommt dieses Comeback gerade recht, um beinahe kostenlos probespielen zu können. Allerdings gilt das Angebot ausschließlich für die PC-Version des Game Pass, für die Konsolenvariante gibt es keine Free Trial zum Preis von einem Euro.

Doch auch auf der Xbox können die Stalker-Fans prinzipiell einiges an Geld sparen. Die Ultimate-Variante für 17,99 Euro im Monat des Xbox Game Pass umfasst zahlreiche Day-One-Releases und somit natürlich auch den First Person-Shooter „Stalker 2: Heart of Chornobly“. Da dessen Vollversion im Handel derzeit zirka 60 Euro kostet, bedeutet der Umweg über den Game Pass auch ohne Testangebot eine enorme Ersparnis.

Die günstigeren Stufen des Abonnements kosten mit 6,99 Euro (Core) und 12,99 Euro (Standard) zwar etwas weniger pro Monat. Allerdings fehlt bei ihnen jeweils der Zugriff auf die Day-One-Veröffentlichungen.

Weitere Meldungen zu S.T.A.L.K.E.R. 2, Xbox Game Pass, Xbox Series X/S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren