Stalker 2: Startet mit technischen Problemen – Entwickler beziehen Stellung

Nach mehreren Verschiebungen erschien der Survival-Shooter "Stalker 2: Heart of Chornobyl" in dieser Woche. Genau wie sein Vorgänger hat der Titel zum Launch jedoch mit technischen Problemen zu kämpfen. Ein Begebenheit, zu der sich nun auch die Entwickler von GSC Game World äußerten.

In dieser Woche veröffentlichten die Entwickler von GSC Game World den Survival-Shooter „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ für den PC und die Xbox Series X/S.

Eine Umsetzung für die PS5 erscheint unbestätigten Berichten zufolge in ein paar Monaten. Im Fall von „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ dürften Spieler auf der PS5 jedoch vom späteren Release profitieren. Wie die internationalen Reviews verdeutlichen, birgt der Survival-Shooter zwar einiges an Potenzial, hat zum Launch jedoch mit diversen technischen Problemen zu kämpfen, die in vereinzelten Reviews sogar zu einer Kaufwarnung führten.

Kurz nach der Veröffentlichung ihres neuen Projekts meldeten sich die Entwickler von GSC Game World auf X zu Wort und wandten sich direkt an die Community.

Der Fokus liegt zunächst auf Hotfixes

Wie das ukrainische Studio verspricht, möchten die Entwickler die von den Testern und Spielern gemeldeten Probleme so schnell wie möglich beheben. In den nächsten Tagen erscheinen zunächst diverse Hotfixes, mit denen das Team die Spielerfahrung verbessern möchte.

Umfangreichere Updates sind ebenfalls geplant, benötigen jedoch etwas mehr Zeit.

„Stalker 2 ist ein gewaltiges Spiel“, heißt es in der Mitteilung von GSC Game World. „Wir verstehen, dass es in einem solch großen Spiel immer noch Unebenheiten geben kann. In dieser Größenordnung haben wir noch nie etwas veröffentlicht. Wir sind absolut entschlossen, euch zuzuhören, euer Feedback zu überwachen und schnell alle Probleme zu beheben, die unsere Aufmerksamkeit erfordern.“

„In den ersten Tagen nach der Veröffentlichung werden wir an Hotfixes arbeiten und diese so präzise wie möglich, aber so häufig wie nötig bereitstellen. Danach wechseln wir zu größeren Updates, die kontinuierliche Verbesserungen enthalten“, so das Team weiter.

Kostenlose Inhalte in Arbeit

Neben den spielerischen Verbesserungen und damit verbundenen Updates plant GSC Game World diverse kostenlose Inhalte zu „Stalker 2: Heart of Chornobyl“. Konkreter wurde dieses Studio in diesem Zusammenhang zwar nicht, kündigte jedoch eine Roadmap zu den kommenden Inhalten an, die im Dezember folgt.

Mit „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ versprechen die Entwickler von GSC Game World einen Open-World-Shooter, der Elemente aus klassischer Survival-Kost, Horror und Simulationen in sich vereint.

Unser Weg führt in eine gefährliche offene Welt, in der wir eine Geschichte verfolgen, die je nach getroffenen Entscheidungen zu einem von mehreren unterschiedlichen Enden führt.

„Immersive Survival-Mechaniken für Hunger, Schlaf, blutende Verletzungen und die Auswirkungen von Strahlung bereichern die Spielerfahrung“, so die Entwickler weiter.

