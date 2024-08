Stalker 2: Tödliche Welt vorgestellt – Spielszenen aus der Sperrzone

GSC Game World gewährt mit einem neuen Trailer weitere Einblicke in die offene Welt von "Stalker 2: Heart of Chornobyl".

GSC Game World hat Anfang der Woche über einen ausführlichen Deep Dive mehr Informationen zum kommenden „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ enthüllt. Es folgte ein Video, das mit einer Laufzeit von fast fünf Minuten und ohne Entwickler-Kommentare die Welt des Shooters und einzelne Locations vorstellt.

Schaut euch einige der 20 Zonen an

Der fast fünfminütige Gameplay-Trailer gewährt einen detaillierten Einblick in die 60 Quadratkilometer umfassende, nahtlose Karte der Sperrzone von Tschernobyl. Das Video stellt eine Vielzahl von Schauplätzen vor und soll Spielern die Atmosphäre von „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ noch einmal näherbringen.

Schon im zuvor veröffentlichten Deep-Dive gab GSC Game World bekannt, dass die Karte aus 20 unterschiedlichen Zonen bestehen. Jede Zone weist ihre eigenen Umgebungen, Bewohner und Anomalien auf. Laut Entwickler werden einige Orte aus früheren „Stalker“-Titeln in erweiterter und verbesserter Form zurückkehren.

Das nachfolgende Video gewährt einen Eindruck davon:

In „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ übernehmen Spieler die Rolle eines Stalkers, eines Schatzsuchers, der das strahlenverseuchte und von Anomalien durchzogene Gebiet, die sogenannte „Zone“, erkundet.

Besondere Merkmale des Spiels umfassen komplexe Missionen sowie ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Ausrüstungen. Die Entwicklung des Spiels wurde durch verschiedene Herausforderungen – darunter die geopolitische Lage – beeinträchtigt, was unter anderem eine Verlagerung der Produktion in das tschechische Prag notwendig machte.

Termin und Story-Erweiterungen

„Stalker 2: Heart of Chornobyl“ wird am 20. November 2024 für Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Zudem wurde bestätigt, dass nach dem Launch zwei Story-Erweiterungen folgen werden. Sie sollen das Spielerlebnis weiter vertiefen.

Wie es um den PS5-Launch steht, ist weiterhin offen. Geleakte Unterlagen von Microsoft deuteten einst darauf hin, dass die Konsolenexklusivität auf Xbox zeitlich beschränkt ist. Sollten die Angaben noch aktuell sein, könnten PS5-Spieler frühestens nach drei Monaten mit einem Port rechnen.

