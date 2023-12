S.T.A.L.K.E.R. 2: Eine umfangreiche Kampagne – Spielzeit der Story bestätigt

In einem Interview sprachen die Entwickler von GSC Game World über den Umfang des Stealth-Shooters "S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl". Wie versprochen wurde, dürfen wir uns auf eine Kampagne freuen, die zahlreiche Stunden Gameplay liefert.

Nachdem die Entwicklung von „S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl“ aufgrund des völkerrechtswidrigen Überfalls der russischen Streitkräfte auf die Ukraine zwischenzeitlich unterbrochen werden musste, arbeitete GSC Game World in den letzten Monaten wieder am ambitionierten Stealth-Shooter.

Im Interview mit der chinesischen Publikation „Gamersky“ gingen die Verantwortlichen von GSC Game World nun unter anderem auf den Umfang ihres neuen Projekts ein. Wie die Entwickler bestätigten, wird uns „S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl“ eine umfangreiche Kampagne mit reichlich Spielzeit bieten.

Demnach soll uns alleine die Geschichte des Stealth-Shooters rund 40 Stunden beschäftigen. Je nach Vorgehensweise und Erfahrungen der Spielerinnen und Spieler kann dieser Wert allerdings ein wenig schwanken.

Hinzukommt im Fall von „S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl“, dass es mit dem Abschluss der Kampagne noch lange nicht getan ist, sofern man mehr aus dem Spiel herausholen möchte.

Unterschiedliche Enden und reichlich optionaler Content

Zum einen versprechen die Entwickler von GSC Game World, dass ihr mit euren Entscheidungen und eurer Vorgehensweise bis zu einem gewissen Grad Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte nehmen könnt. Dies wiederum führt zu einem von mehreren Enden. Unter dem Strich wartet laut PR-Manager Zakhar Bocharov eine „non-lineare Geschichte mit zahlreichen Abzweigungen und unterschiedlichen Enden“.

Darüber hinaus wurde bereits vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass in der Welt von „S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl“ zahlreiche optionale Inhalte auf uns warten. Wer wirklich alles sehen möchte, kann laut Bocharov problemlos mehrere hundert Stunden in der Welt des Titels verbringen.

„S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl“ wird nach dem aktuellen Stand der Dinge im ersten Quartal 2024 für den PC und die Xbox Series X/S erscheinen. Die Umsetzung für die PS5 folgt laut den Verantwortlichen von GSC Game World kurze Zeit später.

Quelle: Gamingbolt

