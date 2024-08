Stalker 2: Anomalien, Feinde, Waffen – Deep-Dive zur Postapokalypse

"Stalker 2: Heart of Chornobyl" zeigt sich in einem umfangreichen Deep-Dive-Video. Es beinhaltet nicht nur Gameplay-Szenen. Auch plaudern die Entwickler über die Besonderheiten des Shooters.

“Stalker 2: Heart of Chornobyl” wurde bislang nicht für die PS5 angekündigt. Allerdings deuteten geleakte Dokumente von Microsoft an, dass die Konsolenexklusivität auf Xbox Series X/S lediglich eine Laufzeit von drei Monaten hat.

Das heißt, auch für PS5-Spieler könnte es lohnenswert sein, den Shooter im Auge zu behalten. Weitere Einblicke gewährt ein neuer Deep-Dive, in dem die ukrainischen und zeitweise in Prag untergekommenen Entwickler von GSC Game World zu Wort kommen. Nicht weniger spannend sind die Gameplay-Eindrücke, die Zuschauer an den namensgebenden Schauplatz der Handlung führen.

Erkundet Landschaften, Bauwerke, Bewohner und Anomalien

Im Deep-Dive zu “Stalker 2” sprechen die Macher unter anderem über die riesige offene Welt, die in 20 einzigartige Regionen aufgeteilt ist und eine Größe von 64 Quadratkilometern hat. Jede der Regionen verfügt über ihre eigenen Landschaften, Bauwerke, Bewohner, Anomalien und Besonderheiten.

Spieler werden auf Gebiete stoßen, die aus der ursprünglichen “Stalker”-Trilogie bekannt sind. Ebenso können sie in der Fortsetzung zuvor unzugängliche Teile dieser Locations betreten.

„Stalker 2“ führt an Orte, an denen vor der Katastrophe ein reges Leben herrschte.

Einige Schauplätze im Spiel basieren auf tatsächlichen Orten in der Sperrzone von Tschernobyl. Bei anderen Gebieten nehmen die Entwickler eine Modifikation vor, um sie mit dem Spiel in Einklang zu bringen.

Nur ein Durchlauf wird nicht reichen

GSC Game World betont im Deep-Dive zu “Stalker 2: Heart of Chornobyl” außerdem, wie zentral die Entscheidungsfreiheit der Spieler sein wird. Der Shooter gewährt nahezu völlige Freiheit hinsichtlich der Bewegungen, Handlungen und Herangehensweisen an verschiedene Aufgaben.

Dieser Ansatz führt dazu, dass Spieler unterschiedliche Geschichten erleben, auf verschiedene Quests stoßen und unterschiedliche Charaktere treffen. Entsprechend legt das Team jenen Spielern, die alle Inhalte des Shooters erleben möchten, mindestens einen zweiten Durchgang nahe.

Nachfolgend der neue Deep-Dive, der tief in den Shooter blicken lässt:

“Stalker 2: Heart of Chornobyl” kommt mit 35 verschiedenen Arten von Waffen daher. Ebenfalls wird es zahlreiche Möglichkeiten geben, Upgrades freizuschalten und Modifikationen anzubringen. Mit dieser Ausstattung muss sich der Protagonist Skif mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bedrohungen auseinandersetzen – darunter Anomalien.

Zudem beinhaltet “Stalker 2: Heart of Chornobyl” fast drei Stunden an Zwischensequenzen, die alle im Motion-Capture-Studio des Entwicklers aufgenommen wurden.

Zur grundlegenden Handlung: Die Sperrzone von Tschernobyl hat sich nach der zweiten Explosion im Jahr 2006 dramatisch verändert. Gewalttätige Mutanten, tödliche Anomalien und verfeindete Fraktionen erschweren das Überleben. Im Zentrum der Zone verbirgt sich eine Quelle großer Macht.

Gleichzeitig locken wertvolle Artefakte viele Stalker an, die auf eigenes Risiko in die Zone eindringen, um Reichtum zu erlangen oder die verborgene Wahrheit zu finden.

Weitere Meldungen zu “Stalker 2”:

“Stalker 2: Heart of Chornobyl” wird nach einer Verschiebung am 20. November 2024 für Xbox Serie X/S und PC veröffentlicht. Später sollen zwei Story-Erweiterungen folgen, die im Season-Pass gebündelt sind.

Auf der Gamescom können Spieler am Stand von Microsoft Gaming selbst Hand anlegen. Ob und für wann eine PS5-Version geplant ist, bleibt abzuwarten. Sobald eine Ankündigung erfolgt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Weitere Meldungen zu S.T.A.L.K.E.R. 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren