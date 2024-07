Stalker 2: Neuer Termin angekündigt – Release erneut verschoben

Der Shooter „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ hat eine turbulente Entwicklung hinter sich und musste schon mehrfach verschoben werden. Wie die Entwickler von GSC Game World nun mitteilten, kann auch der Release am 5. September nicht eingehalten werden.

Als neuer Termin wurde nun der 20. November 2024 ausgerufen. Das Team brauche noch ein wenig mehr Zeit, um „unerwartete Anomalien“ zu beheben, wie das Studio kürzlich zusammen mit einem kurzen Video mitteilte.

Entwickler wissen die Geduld der Fans zu schätzen

„Stalker 2: Heart of Chornobyl wird nun am 20. November 2024 erscheinen, statt wie bisher geplant am 5. September 2024“, schrieben die Entwickler in einer Erklärung an die Spieler. „Wir wissen, dass ihr das Warten vielleicht leid seid, und wir wissen eure Geduld wirklich zu schätzen. Diese zwei zusätzlichen Monate geben uns die Möglichkeit, weitere „unerwartete Anomalien“ (oder einfach „Bugs“, wie ihr sie nennt) zu beheben.“

GSC Game World gibt weiter an, dass sich „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ zu all dem entwickele, was man sich vorgestellt habe. Einen Vorgeschmack darauf soll es in einem Developer Deep Dive geben, der am 12. August auf den Kanälen von Xbox ausgestrahlt werden soll.

In diesem wird das Studio ein detailliertes Update veröffentlichen. Auch soll es jede Menge neues Bildmaterial und einen kompletten Video-Walkthrough zu einer der Spielquests geben.

Shooter ist schon lange in Entwicklung

„Stalker 2“ wurde ursprünglich bereits 2010 angekündigt und sollte 2012 erscheinen. Allerdings befand sich der Entwickler GSC Game World zu dieser Zeit in finanziellen Schwierigkeiten und stellte 2011 seinen Betrieb sogar ganz ein. 2014 ging es bei dem Studio jedoch weiter, das 2018 erklärte, erneut an „Stalker 2“ zu arbeiten.

2020 erschienen die ersten Bilder zu dem Shooter. Die Entwicklung wurde im Februar 2022 jedoch wegen des Überfalls auf die Ukraine pausiert. In dieser Zeit wurden die Mitarbeiter nach Prag umgesiedelt.

„Stalker 2: Heart of Chornobyl“ soll nun am 20. November 2024 erscheinen. Der Shooter wird zuerst auf Xbox Series X|S und dem PC verfügbar sein. Unbestätigten Berichten nach soll der Release für die PlayStation 5 zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Quelle: IGN

