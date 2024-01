Xbox Series X/S: S.T.A.L.K.E.R. 2 erneut verschoben – Releasetermin von Hellblade 2 geleakt?

Am morgigen Donnerstag Abend findet die nächste Ausgabe des Developer Direct-Formats statt, das Microsoft nutzen wird, um uns ausgewählte Xbox-Titel vorzustellen.

Zu den bereits bestätigten Präsentationen gehört Ninja Theorys narratives Action-Adventure „Senua’s Saga: Hellblade 2“. Nachdem schnell spekuliert wurde, dass Xbox die Developer Direct nutzen könnte, um den finalen Releasetermin des Nachfolgers zu enthüllen, tauchte kurz vor dem Event ein möglicher Termin auf.

Wie die Kollegen von Exputer unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen berichten, wird „Senua’s Saga: Hellblade 2“ im Frühjahr 2024 erscheinen. Genauer gesagt am 21. Mai 2024.

Ob diese Angaben den Tatsachen entsprechen, erfahren wir möglicherweise im Zuge der morgigen Developer Direct. Diese startet um 21 Uhr unserer Zeit.

Entwickler benötigen für S.T.A.L.K.E.R. 2 noch etwas Zeit

Etwas später als geplant wird „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ veröffentlicht. Nachdem GSC Game World zuletzt einen Release im ersten Quartal anstrebte, gab das Studio in einer aktuellen Mitteilung bekannt, dass die Entwickler noch etwas mehr für den finalen Feinschliff benötigen.

Als neuen Releasetermin für „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ rief das ukrainische Studio den 5. September 2024 aus. Versorgt werden zunächst der PC und die Xbox Series X/S. Eine Umsetzung für die PS5 erscheint unbestätigten Berichten zufolge zu einem späteren Zeitpunkt. Einen konkreten Termin nannten die Verantwortlichen hier allerdings noch nicht.

Neben dem Releasetermin veröffentlichte GSD einen neuen Trailer, der uns auf die bevorstehenden Abenteuer in der Welt von „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ einstimmt. Im Nachfolger kehren wir in die Sperrzone von Tschernobyl zurück und nehmen den Kampf gegen rivalisierende Fraktionen und furchteinflößende Mutanten auf.

Dabei greifen wir auf mehr als 30 unterschiedliche Waffen zurück, begeben uns auf die Suche nach wertvollen Artefakten und führen die Geschichte von „S.T.A.L.K.E.R. 2“ mit unseren Entscheidungen zu einem der diversen Enden.

Die Story wird uns knapp 40 Stunden beschäftigen. Spielerinnen und Spieler, die wirklich alles sehen möchten, können laut Entwicklerangaben deutlich mehr Zeit einplanen.

