Gamescom 2024: Über 60 Spiele – Microsoft Gaming enthüllt das Messeprogramm

In diesem Monat findet die Gamescom 2024 statt! Einer der Teilnehmer ist Microsoft, die bereits im Juni zugesagt und ihr Lineup bekanntgegeben haben.

Nun haben die Redmonder ihr genaues Messeprogramm enthüllt. Mehr als 60 Titel werden insgesamt präsentiert. Zusätzlich gibt es am Xbox-Stand Kinovorführungen, Foto-Aktionen und einen Gear Store.

Mehrere kommende Xbox-Spiele und Addons dürft ihr am Stand selbst spielen. Ein paar der Highlights lauten:

Age of Mythology: Retold

Ara: History Untold

Diablo IV: Vessel of Hatred

Fallout 76: Milepost Zero

The Elder Scrolls Online: Gold Road

Towerborne

Verschiedenste Third-Party-Spiele und Indies anspielbar

Auch Third-Party-Spiele werden bei Xbox spielbar sein. Dazu zählen „Star Wars Outlaws“, „ARK 2“, „Space Marine 2“, und „Atomfall“. Zudem gibt es eine neue Demo zu „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl“. Wer sich mehr für Indie-Produktionen interessiert, darf unter anderem „Squirrel with a Gun“, „Winter Burrow“ und „Creatures of Ava“ ausprobieren. Hier die vollständige Liste mit allen spielbaren Titeln.

Bezüglich der erwähnten Kinovorführungen könnt ihr euch auf „Avowed“, „Indiana Jones and the Great Circle“ und „Starfield: Shattered Space“ freuen.

An den Greifarm und Gacha-Automaten habt ihr wiederum die Möglichkeit, interessante Preise zu gewinnen. Zum Beispiel Gutscheine für den Game Pass, Cloud-Gaming-Geräte, Bildschirme von OMEN und Equipment von HyperX.

Des Weiteren können die Fans dieses Jahr einen Community Hub betreten. Verschiedene Aktionen wie Cosplay-Meetups und Meet and Greets sind hier geplant.

So sehen die Öffnungszeiten aus:

Donnerstag, 22. August – 10 bis 20 Uhr

Freitag, 23. August – 10 bis 20 Uhr

Samstag, 24. August – 9 bis 20 Uhr

Sonntag, 25. August – 9 bis 20 Uhr

Alle Bereiche des Xbox-Standes sind auch für Rollstuhlfahrer zugänglich. Außerdem stellt das Team Adaptive Controller und höhenverstellbare Tische bereit. Für blinde und sehbehinderte Personen sind übrigens mehrere Dolmetscher vor Ort.

Falls ihr nicht vor Ort sein könnt, habt ihr die Möglichkeit, euch das Geschehen im Stream anzuschauen. Nicht nur auf dem Twitch-Kanal von Xbox, sondern auch von Bethesda könnt ihr die Messe von zuhause aus verfolgen.

Quelle: Xbox

