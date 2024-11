Tests zu Stalker 2: Top oder Flop? Das sagen die internationalen Reviews

Passend zum heutigen Release trafen am Nachmittag die internationalen Reviews zu "Stalker 2: Heart of Chornobyl" ein. Kann der Nachfolger des legendären Survival-Shooters überzeugen?

Nach einer ereignisreichen Entwicklung und gleich mehreren Verschiebungen ist der Survival-Shooter „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ ab sofort für den PC und die Xbox Series X/S erhältlich.

Da die Umsetzung für die PS5 unbestätigten Berichten zufolge in ein paar Monaten folgen könnte, wollen wir euch die Eindrücke der internationalen Spielepresse natürlich nicht vorenthalten. Wie ein Blick auf die Reviews zeigt, birgt „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ definitiv das Potenzial, packende Survival-Shooter-Kost zu liefern.

Der Hardcore-Ansatz stellt euch vor die Aufgabe, eure nächsten Schritte genau zu planen, während die abwechslungsreiche offene Spielwelt sowie die spannend inszenierte Geschichte für eine dichte Atmosphäre sorgen. Hinzukommen glaubwürdige Charaktere, die die Welt bevölkern, und ein interessantes Crafting-System. Abzüge hingegen gibt es in manchen Tests für die unspektakulären Shooter-Mechaniken und die nicht immer überzeugende Präsentation.

Als größtes Problem erweisen sich jedoch die technischen Probleme und zahlreichen Bugs, mit denen „Stalker 2“ aktuell noch zu kämpfen hat. Vereinzelte Magazine sprechen sogar eine Kaufwarnung auf, bis die Fehler mit entsprechenden Updates behoben wurden. Die PC-Version des Survival-Shooters bringt es nach 50 Reviews auf eine Durchschnittswertung von 74 Punkten.

Das sagen die internationalen Kollegen

9 von 10 Sternen warten im Review von Gamerant. Das Fazit: „Insgesamt ist Stalker 2: Heart of Chornobyl wirklich etwas Besonderes. Es ist nicht perfekt, aber es schafft es, in einigen wichtigen Bereichen erfolgreich zu sein, in denen viele andere Spiele versagen. Seine offene Welt ist eine der besten, die ich seit einiger Zeit erlebt habe. […] Der Kampf in Stalker 2 ist herausfordernd und aufregend, und es gibt fast nie einen langweiligen Moment, während die Spieler die Zone erkunden.“

Dualshockers vergibt 7 von 10 Punkten und begründet die Wertung wie folgt: „In seiner jetzigen Form macht Stalker 2 Spaß und hat viel Potenzial. Aber es wäre unfair, es als gut zu bezeichnen. Man kann leicht 100 Stunden damit verbringen, ohne es zu merken, besonders wenn man frühere Versionen sehr mag.“

„Die Performance-Probleme, die allgemeine Inkonsistenz in vielen Bereichen und die plumpe Präsentation werden dieses Spiel jedoch zurückhalten, bis es eine umfassende Überarbeitung gibt.“

The Gamer geht mit 3 von 5 Punkten kritischer mit dem Shooter ins Gericht: „Alles in allem ist Stalker 2: Heart of Chornobyl ein ganz normaler Open-World-Survival-Shooter. Es ist ein interessantes Setting mit gut ausgearbeiteten Charakteren. Aber es wird durch weniger befriedigende Schießereien und ein durchschnittliches Gut genug-Gefühl der Erkundung gebremst.“

„Ich würde es nicht jedem empfehlen. Aber wenn ihr ein Fan von Spielen wie Fallout: New Vegas seid oder euch frühere Stalker-Spiele gefallen haben, dann ist dieses Spiel eine Fortsetzung wert.“

Internationale Testwertungen in der Übersicht (Auszug)

Hardcore Gamer – 100

The Games Machine – 90

Gamerant – 90

PC Gamer – 83

GameReactor – 80

Windows Central – 80

Videogamer – 80

VG247 – 80

GameSpot – 80

Shacknews – 80

Twinfinite – 80

Checkpoint Gaming – 70

DualShockers – 70

JeuxVideo – 70

CG Magazine – 60

Dexerto – 60

The Gamer – 60

Gamesradar – 70

VGC – 40

Digital Trends – 40

