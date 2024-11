Stalker 2 Heart of Chernobyl: Ein intensiver Einblick ins Waffensystem

Stalker 2 Heart of Chernobyl:

Ein neues Gameplay-Video zu "Stalker 2" steht bereit. Hier rücken die Waffen des Horror-Shooters in den Mittelpunkt.

Im neuesten Trailer zu „Stalker 2: Heart of Chernobyl“ stehen die Schusswaffen im Fokus. Ihr erfahrt mehr über die Waffen sowie die dafür verfügbaren Munitionstypen, Aufsätze und Upgrades.

Die gebotenen Möglichkeiten scheinen den Fans zu gefallen. „Scharfschützengewehr mit untergebauter Schrotflinte. Das gefällt mir verdammt gut!“, schreibt einer. Jemand anderes hebt hervor, wie ausgefeilt das Spielerlebnis wirkt. Mehrere Verschiebungen waren notwendig, die das zuständige Entwicklerteam offenbar gut genutzt hat.

Schaut euch IGNs neuen Gameplay-Trailer zu „Stalker 2“ an:

Die lange Wartezeit nähert sich dem Ende

Ganze 15 Jahre lang müssen die Fans schon auf einen neuen Ableger warten. Nun steht nach der langen Wartezeit endlich die Veröffentlichung von „Stalker 2: Heart of Chernobyl“ bevor. Am 20. November erfolgt der Release für Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Game-Pass-Nutzer dürfen vom ersten Tag an auf den immersiven Horror-Shooter zugreifen.

An Umfang mangelt es definitiv nicht. Wie die Entwickler von GSC Game World bestätigten, ist die Kampagne rund 40 Stunden lang. Wer über die Kampagne hinaus Nebenaufgaben bewältigt, kann noch mehr Spielzeit einplanen.

Einem unbestätigten Gerücht zufolge soll zu einem späteren Zeitpunkt auch die PS5 versorgt werden. Nach vergangenen Portierungen wie „Sea of Thieves“ oder „Hi-Fi Rush“ wäre es jedenfalls nicht überraschend, wenn auch „Stalker 2“ den Weg auf die Sony-Konsole findet. Der nächste Microsoft-Titel für die PlayStation wird übrigens „Indiana Jones und der Große Kreis“ sein.

