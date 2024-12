Harry Potter: Wer spielt Severus Snape? Schauspieler für TV-Serie offenbar gefunden

Im vergangenen Jahr hatten Warner Bros. und HBO den Wunsch von vielen Fans erfüllt und eine Serie von „Harry Potter“ angekündigt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Fortsetzung, sondern vielmehr ein Reboot der bereits bekannten Geschichten. Zu diesem Zweck laufen bereits seit vielen Wochen die Castings, um unter anderem die neue Besetzung für solch wichtige Charaktere wie Harry Potter, Hermine Granger und Rupert Weasley zu finden. Mittlerweile scheint sogar eine weitere prominente Rolle besetzt zu sein.

Wer spielt Severus Snape in der Harry Potter-Serie?

Neben dem bereits erwähnten Trio wird natürlich auch Severus Snape eine wichtige Rolle in der Reboot-Serie von „Harry Potter“ spielen. In den Filmen wurde dieser schillernde Charakter von Hollywood-Ikone Alan Rickman verkörpert, der leider im Jahre 2016 verstorben ist. Doch mittlerweile scheint eine neue Besetzung gefunden zu sein, die aufgrund der allgemeinen Verjüngung des Casts ohnehin nötig war.

Wie das Magazin The Hollywood Reporter berichtet, wird angeblich Schauspieler Paapa Essiedu bei der Serie als Severus Snape zu sehen sein. Der Brite war unter anderem in einer Episode der erfolgreichen Mystery-Serie „Black Mirror“ zu sehen und hat sich darüber hinaus in seiner Rolle als Kwame in „I May Destroy You“ einen Namen gemacht.

Snape war in den ersten Romanen als Professor für Zaubertränke an der Hogwarts-Schule tätig und war ein nicht ganz unwichtiger Faktor in den frühen Jahren von Harry Potter. Dem Bericht zufolge ist allerdings wohl noch keine finale Entscheidung gefallen, ob Essiedu diesen Part in der Reboot-Serie tatsächlich übernehmen wird. Doch zumindest scheint sein Name in der aktuellen Gerüchteküche sehr prominent vertreten zu sein.

Ohnehin scheint die Zeit nicht wirklich zu drängen, denn aktuellen Informationen zufolge gibt es nicht mal einen konkreten Termin für den Start der Dreharbeiten. Somit haben die Produzenten sicherlich noch ausreichend viel Zeit, um sich dem Casting der einzelnen Rollen zu widmen.

Während die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, warten die Fans auch weiterhin vergeblich auf konkrete Angaben zu einem Starttermin der Reboot-Serie von „Harry Potter“. Warner Bros. und HBO schweigen sich diesbezüglich beharrlich aus. Bisherigen Hinweisen zufolge sollten die Fans jedoch nicht vor Ende 2026 mit der Premiere rechnen – eher sogar erst gegen Anfang 2027.

