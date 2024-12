Haunted Chocolatier: So geht es mit dem Stardew-Valley-Nachfolger weiter

Eric "ConcernedApe" Barone hat sich unlängst zu seinem neuen Projekt "Haunted Chocolatier" zu Wort gemeldet. So habe der Entwickler bereits eine Menge Arbeit in das Spiel gesteckt, aber es sei trotzdem noch mehr zu tun.

Der Solo-Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone hat sich in einem neuen Blog-Beitrag zu „Haunted Chocolatier“ gemeldet. Barone gab an, dass er lange nicht an dem Spiel arbeiten konnte, da er an Update 1.6 für die beliebte Farm-Simulation „Stardew Valley“ saß. Nachdem der Patch erschienen ist, war der Entwickler zudem noch in Fehlerbehebungen, Portierungen und mehr involviert.

Allerdings sei es traurig zu sehen, wie „Haunted Chocolatier“ im „Regal verstaubte“, so Eric Barone auf seinem Blog. Er wolle noch mehr Spiele machen und würde neben „Stardew Valley“ auch sehr an dem kommenden Projekt „Haunted Chocolatier“ hängen.

Barone ist startklar für noch mehr Arbeit

Wie Barone weiter schreibt, sei „Stardew Valley“ ein großes und beliebtes Spiel, das ihm sehr viel bedeute. Daher würde er sich auch all den Leuten gegenüber sehr verpflichtet fühlen, die Stardew Valley im Laufe der Jahre gekauft und ihm die seltene Gelegenheit gegeben haben, ein Indie-Spieleentwickler zu sein.

So sei es schwer, „Stardew Valley“ loszulassen. Aber Barone wolle noch mehr Spiele machen. Vor seiner Pause für Update 1.6 des Farm-Spiels habe der Entwickler schon sehr viel Arbeit in „Haunted Chocolatier“ gesteckt. Allerdings hat er noch einiges vor sich.

„Ja, es wird noch viel Arbeit sein“, so Barone. „Aber das ist okay, ich bin süchtig nach dem Grind.“

Spiel braucht noch seine Zeit

Wie der Entwickler weiter schreibt, entsteht „Haunted Chocolatier“ im Grunde wie sein Vorgänger „Stardew Valley“. „Größtenteils von Grund auf“ in der Programmiersprache C# und als Solo-Projekt von Eric Barone. „Damit fühle ich mich wohl, es macht mir Spaß und es hat bei Stardew Valley gut funktioniert“, so „ConcernedApe“. „Vielleicht bekomme ich später bei einigen technischen Dingen Hilfe. Aber ich möchte, dass das Spiel im Wesentlichen fertig ist, bevor ich über so etwas nachdenke.“

Barone gibt weiter an, dass er weiß, dass viele Leute gespannt auf „Haunted Chocolatier“ sind. Einige sind wahrscheinlich enttäuscht, wenn sie hören, dass es noch eine Weile dauert. „Ich verstehe das“, so der Entwickler. „Ich werde sehr glücklich sein, wenn der Tag kommt, an dem ich Haunted Chocolatier endlich veröffentlichen kann.“

Barone schreibt weiter, dass es bei „Haunted Chocolatier“ keinen Early Access, kein Crowdfunding und keine Vorbestellungen geben soll. Dies soll verhindern, dass der Solo-Entwickler unter externem Druck steht, das Spiel rechtzeitig fertigzustellen. „Letztendlich werde ich kein Spiel veröffentlichen, bis es fertig ist und ich sehr zufrieden damit bin. Ich denke, das ist es, was die meisten Leute sowieso wollen würden.“

