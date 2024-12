Infinity Nikki: Codes für Dezember 2024 – Gratis-Diamanten und Kristalle freischalten

Mit „Infinity Nikki“ ist ab sofort ein brandneues und kostenloses Open-World-Abenteuer für die PlayStation 5 erhältlich. Wir verraten euch, wie ihr an Gratis-Diamanten kommt und Kristalle freischalten könnt, um auch ohne echtes Geld an Gegenstände im märchenhaften Gacha-Game zu gelangen.

„Infinity Nikki“ ist seit heute für die PlayStation 5 erhältlich und lockt zahlreiche Spieler an – nicht nur aufgrund der schicken Unreal Engine 5-Grafik. So verfolgt das märchenhafte Open-World-Abenteuer auch einen Free2Play-Ansatz, sodass interessierte Spieler völlig kostenlos in die riesige Welt von Nikki eintauchen und dort Mode mit Magie verschmelzen lassen können.

Wie es sich für einen Vertreter des sogenannten Gacha-Genres gehört, bietet aber auch „Infinity Nikki“ seinen Spielern jede Menge Mikrotransaktionen – und somit die Möglichkeit, echtes Geld auszugeben.

Infinity Nikky Promo-Codes für Dezember 2024

Diamanten und Kristalle werden nämlich benötigt, um beispielsweise Outfits, Accessoires oder andere Gegenstände zu erhalten. Zusätzlich verbrauchen Aktivitäten und Quests im Spiel Energie – diese lässt sich wiederum ebenfalls durch die Ingame-Währung auffüllen.

Damit ihr auch ohne echtes Geld in „Infinity Nikki“ an die kostbaren Gegenstände gelangt, haben die Entwickler zum Start des Spiels einige Codes bereitgestellt. Nachfolgend findet ihr alle aktuell gültigen Codes für „Infinity Nikky“:

Gültig bis 18. Dezember:

infinitynikki1205 – 20 limitierte Resonite Crystals

Gültig bis 31. Dezember:

BDAYSURPRISE – 126 Diamanten

– 126 Diamanten GIFTTONIKKI – 90 Diamanten

– 90 Diamanten GIFTFROMMOMO – 80 Diamanten



Um die Codes im Spiel einzulösen, öffnet ihr im Spiel euren Pear-Pal, navigiert innerhalb der Einstellungen in den „Other“-Tab und könnt dort die Funktion „Redeem Code“ auswählen. Neben den bisher bekannten Codes für den Dezember 2024 ist auch davon auszugehen, dass die Entwickler in den kommenden Monaten weitere Codes für kostenlose Gegenstände in „Infinity Nikki“

Spielerisch Diamanten verdienen

Alternativ könnt ihr euch die Diamanten in „Infinity Nikki“ aber auch auf spielerische Weise verdienen. Dazu zählen unter anderem das Abschließen von kleineren Aufgaben, wie beispielsweise das Beenden von sogenannten Kursen oder den täglichen Wünschen. Auch das Aufleveln des Kompendiums versorgt euch mit den kostbaren Gütern.

Die schnellste Methode, um an die Juwelen zu kommen, stellt allerdings das Abschließen von Quests dar. Dazu zählen in „Infinity Nikki“ neben den Aufgaben der Hauptgeschichte auch die Welt- und Zufallsquests. Die zweite, lohnenswerte Tätigkeit, um an Diamanten zu gelangen, sind die Style-Herausforderungen. Hier erwarten euch bis zu 30 Diamanten pro Wettbewerb.

Vorregistrierungen auf Rekordniveau

Neben dem heutigen Release für die PlayStation 5 ist „Infinity Nikki“ auch für mobile Plattformen erhältlich. Und bereits im Vorfeld der Veröffentlichung schlug das Free2Play-Spiel einige Wellen – die Vorregistrierungen von „Infinity Nikki“ erreichten Rekordniveau.

Dies scheint neben der hübschen Grafik und dem interessanten Art-Style auch der Tatsache geschuldet sein, dass mit Kentaro Tominaga auch ein ehemaliger Entwickler von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ in tragender Rolle an der Entstehung von „Infinity Nikki“ beteiligt war.

