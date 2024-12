Uncharted: PS5-Doppelpack zum Schnäppchenpreis mit 72 Prozent Rabatt

Bei der „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ hat Amazon gerade die Tiefpreiswut gepackt. So ist die Remaster-Kollektion aus „Uncharted 4: A Thief's End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ kurzzeitig um 72 Prozent günstiger.

Normalerweise schlägt die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ mit rund 50 Euro zu Buche. Im Moment aber ist das Remaster-Doppelpack für die PS5 bei Amazon erstaunlich günstig: Nur 14,23 Euro berechnet der Versandriese für die zwei darin enthaltenen Action-Adventures.

Das macht dieses Angebot zur derzeit besten Option, die Neuauflagen günstig zu erwerben. Zwar bietet derweil auch der PlayStation Store die „Legacy of Thieves Collection“ vergünstigt an, dort werden jedoch 20 Euro fällig. PC-Spieler, die sich für die Remaster-Versionen interessieren, schauen zumindest bei Steam gerade in die Röhre, denn Valve pocht auf den Originalpreis.

Wie „Remaster“ bereits durchblicken lässt, handelt es sich bei den Spielen der Sammlung – „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ – um optisch aufgebohrte Versionen, die der Grafik-Power der aktuellen PlayStation gerechter werden als die betagten Originale. Ersteres war schon im Mai 2016, letzteres im August 2017 für die PS4 erschienen.

Nachfolgend gelangt ihr zum Angebot*:

Uncharted: Das können die Remaster-Versionen

Die „Uncharted“-Ableger der „Legacy of Thieves Collection“ für die PlayStation 5 bieten überwiegend technische Verbesserungen. Diese beinhalten:

Grafikmodi: Die PS5-Version bietet drei Grafikoptionen:

Wiedergabetreue-Modus : Native 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde

: Native 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde Leistungs-Modus : Hochskalierte 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde

: Hochskalierte 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde Leistungs+-Modus: 1080p-Auflösung mit 120 Bildern pro Sekunde für kompatible Displays

Schnellere Ladezeiten: Dank der SSD-Festplatte der PS5 sind die Ladezeiten erheblich verkürzt, sodass nahezu ohne Verzögerungen ins Spielgeschehen eintaucht werden darf.

DualSense-Unterstützung: Die Kollektion nutzt die adaptiven Trigger und das haptische Feedback des DualSense-Controllers.

Inhaltliche Änderungen: „Legacy of Thieves Collection“ verzichtet auf die Multiplayer-Modi der Originalspiele, um Serverkosten einzusparen.

Speicherstand-Übertragung: Fans der PS4-Fassungen von „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ können ihre Spielstände in die Neuauflagen importieren. Bereits verdiente Trophäen werden ebenfalls übertragen, was das platinieren des Titels erleichtert.

Unseren Test zur Sammlung lest ihr hier:

Ist Uncharted wirklich vorbei?

Wie bereits Anfang letzten Jahres durchsickerte, hat Entwickler Naughty Dog mit der Reihe um den professionellen Schatzjäger Nathan Drake abgeschlossen. Immer wieder gab es jedoch Gerüchte und Berichte bezüglich der Zukunft von „Uncharted“.

So erwähnte eine Recruiterin von Naughty Dog im April 2022, dass das Studio „am Erbe von Uncharted“ arbeite, was Spekulationen über einen neuen Teil der Serie auslöste. Einige Monate später, im Dezember 2022, ließ dann TheLeak.co wissen, dass Sony einen Reboot der Reihe plane. Offizielle Bestätigungen hierzu stehen allerdings bis heute aus.

Zu guter Letzt gab es auch Berichte, dass Sony Bend Studio, bekannt für „Days Gone“, an einem neuen „Uncharted“-Projekt arbeite. Doch einige Entwickler verließen später das Studio, was die Produktion der möglichen Fortsetzung negativ beeinflusst haben könnte. Zusammenfassend ist momentan also nur sicher, dass bei „Uncharted“ nichts sicher, aber vieles möglich ist.

Weitere Meldungen zu Amazon, Uncharted, Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren