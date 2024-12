Dauntless: „Wo ist all mein Zeug?“ – Spieler wütend über neues Update

Die „Monster Hunter“-Alternative „Dauntless“ ist bereits seit einigen Jahren über den Epic Games Store spielbar. Danach schaffte es der Free-to-Play-Titel auch auf PlayStation 4, Xbox One und die Nintendo Switch. Im Dezember 2021 veröffentlichten die Entwickler von Phoenix Labs Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Vor wenigen Tagen erhielt „Dauntless“ sein Update „Awakening“, das das Action-Spiel auch auf die Spieleplattform Steam brachte. Eigentlich ein Grund zum Feiern, wenn die neueste Aktualisierung nicht auch einige umstrittene Gameplay-Änderungen eingeführt hätte.

Auf Valves Plattform Steam ist „Dauntless“ mit einer Bewertung von „äußerst negativ“ gestartet. Nur 14 Prozent der bislang abgegebenen Rezensionen sind positiv ausgefallen (Stand: 7. Dezember 2024, 13.30 Uhr).

Viele der Bewertungen stammen von langjährigen Spielern, die bereits auf anderen Plattformen in „Dauntless“ unterwegs waren. Diese beschweren sich, dass der Großteil des Fortschritts aller Spieler zurückgesetzt wurde. „Wo sind meine Items“, fragen einige Nutzer in den Bewertungen. „Große Teile meiner Ausrüstung wurde einfach resettet“, beschwert sich ein weiterer Spieler.

„Trotz Unmengen an Ressourcen von damals steh ich gefühlt bei null“, gibt ein Nutzer auf Xbox an. „Ich hatte alles und jetzt nichts… So kann man den Spaß auch kaputtmachen.“

In den offiziellen Patchnotes ist zu lesen, dass darüber hinaus auch eine ganze Reihe weiterer Inhalte aus dem Spiel gestrichen wurden. So fehlen nun fünf Jagdgründe sowie die Umschmiede-Funktion. Darüber hinaus wurden auch drei exotische Helme sowie weitere Items entfernt. Dazu müssen die Nutzer auch auf die Belohnungszone sowie einige Quests verzichten.

Spiel entfernt wichtige Grundmechanik

Ein weiterer Grund der Kritik ist, dass durch „Awakening“ eine wichtige Gameplay-Mechanik ganz abgeschafft wurde: das Herstellen von Waffen. Dieses Feature dürfte den Fans von „Monster Hunter“ bekannt sein. Auch in „Dauntless“ ging man auf die Jagd nach Monstern, um aus ihren Überresten neue Waffen und Ausrüstung herzustellen.

Die Entwickler haben in „Dauntless“ nun eine ganze Reihe von Waffen entfernt und geben den Nutzern nun nur noch eine kleine Zahl an Kampfgeräten pro Kategorie. Sieben davon lassen sich durch Quest freischalten, während die anderen für Waffenmarken im Shop gekauft werden können. Diese Marken sind etwa im Battle Pass, über Herausforderungen oder für Echtgeld erhältlich.

Quelle: Dauntless, GamesRadar, Steam, Xbox

Weitere Meldungen zu Dauntless.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren