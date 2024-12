75 Prozent Rabatt: Blockbuster für PS5 als Deluxe-Edition zum PSN-Bestpreis

Im letzten Jahr zählte „Hogwarts Legacy“ mit zu den erfolgreichsten Titeln des Jahres. Falls ihr das Action-Rollenspiel im Harry-Potter-Universum bislang verpasst haben solltet, bietet sich aktuell die wohl beste Gelegenheit, um einen Abstecher in die magische Open-World zu wagen.

So wird „Hogwarts Legacy“ jetzt in einer erweiterten Fassung im PlayStation Store zum Bestpreis angeboten. Dabei handelt es sich um die Deluxe-Edition des Spiels, die wahlweise für die PlayStation 5 oder PlayStation 4 erhältlich ist. Außerdem ist auch eine Optimierung für die PS5 Pro vorhanden. Gültig ist das Angebot von „Hogwarts Legacy“ noch bis zum 17. Dezember 2024 um 0:59 Uhr.

75 Prozent Rabatt auf Hogwarts Legacy

Das Angebot von „Hogwarts Legacy“ im erweiterten Paket beläuft sich auf einen Rabatt von satten 75 Prozent. Dadurch können interessierte Spieler das Action-RPG zu einem Bestpreis von 21,24 Euro erwerben. Da es sich wie eingangs bereits erwähnt um die digitale Deluxe-Variante von „Hogwarts Legacy“ handelt, darf ordentlich gespart werden. Der reguläre Verkaufspreis beträgt ohne Rabatt 84,99 Euro.

Im Vergleich zur herkömmlichen Standardfassung bietet die Deluxe-Version von „Hogwarts Legacy“ zusätzlich noch einen exklusiven Auftrag und das Paket der dunklen Künste. Letzteres umfasst einige Kleidungsstücke, wie beispielsweise einen Umgang und eine Mütze. Damit können Spieler ihren Zauberlehrling direkt zu Beginn des Abenteuers ausrüsten. Im späteren Spielverlauf gewährt die Deluxe-Version außerdem auch Zugriff auf zwei exklusive Reittiere.

Dass „Hogwarts Legacy“ bei den Spielern auch gut ankommt, zeigen die Nutzerwertungen im PlayStation Store. Dort rangiert das Action-Rollenspiel aktuell mit einem Score von 4,5 bei 57.000 abgegebenen Bewertungen. Und auch die Wertung auf Metacritic kann sich durchaus sehen lassen: Ein Metascore von 84 unterstreicht den weitestgehend positiven Eindruck von „Hogwarts Legacy“.

Hogwarts Legacy 2 bereits in Entwicklung

Neben den guten Bewertungen von „Hogwarts Legacy“, konnten auch die Verkaufszahlen überzeugen. Berichten zufolge konnte sich der Titel bis Oktober 2024 weltweit über 30 Millionen Mal verkaufen. Davon wurden sechs Millionen Einheiten erst in diesem Jahr abgesetzt, was beweist, dass das Interesse an „Hogwarts Legacy“ auch fast zwei Jahre nach dem Release noch nicht abgeebbt ist.

Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen von Warner Bros. Games bereits eine Fortsetzung in Auftrag gegeben haben. Allerdings dürfte „Hogwarts Legacy 2“ noch ein paar Jahre auf sich warten lassen. Gerüchten zufolge sollen im kommenden Jahr erst einmal zusätzliche Inhalte für „Hogwarts Legacy“ erscheinen, sodass sich Fans auf weitere Abenteuer in der zauberhaften Harry-Potter-Welt freuen dürfen.

