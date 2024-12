Auf PS5 mit 70 Prozent Rabatt: Puzzle-Abenteuer zum absoluten Tiefstpreis

In den vergangenen Tagen und Wochen erfolgte ein regelrechtes Bombardement mit attraktiven Deals und Sonderangeboten. Wer jedoch gedacht haben sollte, dass sich die Lage nach dem eigentlichen Black Friday beruhigen würde, hat sich ordentlich getäuscht. Zumindest im offiziellen PlayStation Store sind auch weiterhin einige tolle Schnäppchen zu finden. Eines davon gibt es sogar zum neuen Tiefstpreis.

Supergünstiges Knobel-Abenteuer

Vor kurzem ist im Online-Shop von Sony Interactive Entertainment der Startschuss für einen weiteren groß angelegten Sale gefallen. Im Rahmen dieser Verkaufsaktion steht das noch immer recht neue Puzzle-Abenteuer „Paper Trail“ für die PS5 zum absoluten Schnäppchenpreis bereit.

Dank eines Rabattes in Höhe von 70 Prozent kostet euch der Titel gerade mal 5,69 Euro, obwohl er normalerweise mit 18,99 Euro zu Buche schlagen würde. Günstiger war das Spiel bisher noch nie, ein besseres Angebot wird wohl so bald auch nicht aufschlagen.

Noch einen Tick günstiger wird es für alle Abonnenten von PlayStation Plus. Diese erhalten nämlich einen zusätzlichen Rabatt von immerhin fünf Prozent. Somit müssen aktive Mitglieder lediglich 4,74 Euro für die PS5-Version von „Paper Trail“ bezahlen.

Nachfolgend gelangt ihr zum Angebot:

Für alle gilt jedoch gleichermaßen, dass die Schnäppchenjagd im PlayStation Store nicht unendlich viel Zeit in Anspruch nehmen sollte. Immerhin läuft die aktuelle Aktion lediglich bis zum 21. Dezember 2024 um 0:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit und somit bis kurz vor Weihnachten. Nach diesem Tag wird wieder der normale Preis für das Spiel fällig.

Was genau ist eigentlich Paper Trail?

Am 21. Mai 2024 fiel der Startschuss für das Puzzle-Abenteuer „Paper Trail“, das an diesem Tag sowohl für den PC als auch für Konsolen gleichermaßen auf den Markt kam. Bei diesem Spiel von Entwickler Newfangled Games schlüpft ihr in die Rolle der angehenden Akademikerin Paige, die für ihr Studium erstmals die geliebte Heimat verlässt.

Sie erkundet eine für sie bisher unbekannte Welt und deckt dabei einige Geheimnisse auf. Die Besonderheit: Wie es der Name bereits erahnen lässt, ist „Paper Trailer“ in einem charmanten 2D-Papierstil inszeniert, bei dem zahlreichen Rätsel im Fokus stehen. Sowohl die Schauplätze als auch die Charaktere erinnern mitunter an Aquarellmalerei.

Das Puzzle-Abenteuer ist bis zum heutigen Tag ein echter Geheimtipp und erhielt sowohl von der Fachpresse als auch den Fans einiges an Lob. Letztere haben sogar eine Metacritic-Wertung in Höhe von beeindruckenden 8,9 bei maximal zehn Punkten vergeben. Die 4,35 Sterne im offiziellen PlayStation Store sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. Mit dem Kauf zum aktuellen Tiefstpreis könnt ihr demnach nur wenig falsch machen.

Weitere Meldungen zu Paper Trail, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren