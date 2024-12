PS Plus Essential: Sichert euch die November-Titel, ehe sie entfernt werden

PS Plus Essential:

In wenigen Tagen schaltet Sony die PlayStation Plus Essential-Neuzugänge für den Dezember 2024 frei. Da parallel dazu die Spiele aus dem laufenden Monat entfernt werden, solltet ihr euch diese - sofern noch nicht geschehen - umgehend sichern.

In den vergangenen Tagen durften sich Abonnenten von PlayStation Plus nicht nur über die Freischaltung der Extra- und Premium-Titel des laufenden Monats freuen.

Darüber hinaus stellte Sony die Titel vor, die im Dezember den Weg in die Bibliothek von PlayStation Plus Essential finden. Die Freischaltung der Neuzugänge erfolgt wie gehabt am ersten Dienstag nach der Ankündigung gegen 11 Uhr unserer Zeit. Im aktuellen Fall ist dies der 3. Dezember 2024.

Parallel zur Freischaltung der Essential-Titel für den Dezember entfernt Sony die Spiele aus dem November aus dem Angebot. Solltet ihr euch diese bislang nicht gesichert haben, solltet ihr das Ganze umgehend nachholen. Einmal gesichert, könnt ihr die Titel so lange herunterladen spielen, wie euer PlayStation Plus-Abo aktiv ist.

PlayStation Plus im November 2024

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged | PS4, PS5

Veröffentlicht im Oktober 2023

Metascore: 77

User-Score: 7.0

Score im PS Store: 4,1

Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro

Ghostwire: Tokyo | PS5

Veröffentlicht im März 2022

Metascore: 75

User-Score: 8,3

Score im PS Store: 3,89

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro (momentan 17,49 Euro)

Death Note Killer Within | PS4, PS5

Veröffentlicht im November 2024

Metascore: 71

User-Score: 5.2

Score im PS Store: 3,44

Preis im PlayStation Store: 9,99 Euro

Wie gehabt markiert die Freischaltung der Essential-Titel lediglich den Beginn eines Monats mit PlayStation Plus. Als nächstes steht die offizielle Enthüllung der Spiele auf dem Plan, die Sony im Dezember 2024 den Bibliotheken der Stufen Extra und Premium hinzufügt.

Traditionell nimmt Sony die entsprechende Ankündigung hier am zweiten Mittwoch eines Monats und somit voraussichtlich am 11. Dezember 2024 gegen 17:30 Uhr vor. Die Veröffentlichung wiederum ist für den 17. Dezember 2024 vorgesehen. Meist werden die Spiele schon kurz vor 11 Uhr freigeschaltet.

Den Schlusspunkt unter einen Monat mit PlayStation Plus setzt die Ankündigung der neuen Essential-Titel am letzten Mittwoch eines Monats. Da die Ankündigung dieses Mal auf den 25. Dezember 2024 und somit den ersten Weihnachtstag fallen würde, bleibt jedoch abzuwarten, ob Sony diese nicht etwas früher vornimmt.

Solltet ihr noch nicht mit PlayStation Plus in Berührung gekommen sein und über ein Abo nachdenken, legen wir euch unser ausführliches Special ans Herz. Von den unterschiedlichen Stufen über deren Inhalte bis hin zu den Preisen beantworten wir alle wichtigen Fragen.

