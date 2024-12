Like A Dragon Yakuza: Jubiläum im nächsten Jahr mit vielen Ankündigungen und Überraschungen

Am gestrigen Sonntag, dem 8. Dezember 2024 feierte die beliebte „Like A Dragon Yakuza“-Reihe ihren 19. Geburtstag. Dementsprechend steht im kommenden Jahr das große Jubiläum der erfolgreichen Marke vor der Tür. Aus diesem Grund haben die Entwickler von RGG Studio nun eine Videonachricht auf dem Kurznachrichtendienst X veröffentlicht, in dem sie sich direkt an die Fans wenden.

Demnach dürfen sich die Spieler auf jede Menge Neuigkeiten zu „Like A Dragon Yakuza“ freuen. Die Japaner versprechen unter anderem zahlreiche Ankündigungen, Events und weitere Überraschungen.

Like A Dragon Yakuza feiert Jubiläum

Executive Producer Masayoshi Yokoyama gab zu verstehen: „19 Jahre sind seit dem Release des ersten Spiels der Serie in Japan vergangen, und heute beginnt das Jahr, das auf den 20. Jahrestag hinführt. Ab heute werden wir im Hinblick auf den 20. Jahrestag im nächsten Jahr verschiedene Veranstaltungen abhalten und Ankündigungen machen.“

„Außerdem schaffen wir eine globale Struktur, um ab nächstem Jahr Fans in Japan, Asien und im Westen mit verschiedenen Arten von Merchandise und Inhalten zu versorgen. Damit bin ich zuversichtlich, dass wir die Spieler auf der ganzen Welt überraschen können.“, so Yokoyama weiter. Höchstwahrscheinlich ist dann auch mit ersten Informationen zum nächsten Hauptteil der „Like A Dragon Yakuza“-Reihe zu rechnen.

Nächster Teil bietet echtes Piraten-Abenteuer

Aktuell werkeln die Entwickler von RGG Studio an „Like A Dragon Pirate Yakuza In Hawaii“, welches am 21. Februar 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen wird. Im Ableger schlüpfen Spieler in die Rolle von Goro Majima, der sein Gedächtnis verloren hat und sich auf einer Insel nicht weit entfernt von Hawaii wiederfindet. Dort beginnt für den ehemaligen Yakuza ein waschechtes Piraten-Abenteuer.

Seit Ende Oktober können sich Fans von „Like A Dragon Yakuza“ außerdem die gleichnamige Serien-Adaption auf Amazon Prime Video anschauen. Die bislang verfügbare Staffel umfasst sechs Episoden und widmet sich der Geschichte aus den ersten „Yakuza“-Spielen, in denen Kazuma Kiryu die Hauptrolle übernimmt.

