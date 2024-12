Atomic Heart: DLC „Enchantment Under the Sea“ hat Termin – Trailer und Details

Für den abgefahrenen Ego-Shooter „Atomic Heart“ sind bereits zwei DLCs erschienen. Jetzt hat Publisher Focus Entertainment den Release-Termin für DLC Nummer drei, „Enchantment Under the Sea“, bekanntgegeben.

In der alternativen Zeitlinie von „Atomic Heart“ ist die Sowjetunion hochtechnisiert und zu einer Roboter-Nation aufgestiegen. Ein unerwarteter Systemfehler führt jedoch dazu, dass die stylischen Blechbüchsen Amok laufen. Der dritte DLC „Enchantment Under the Sea“ wird den Helden des Spiels, Major P-3, der Wahrheit hinter der Katastrophe erneut ein Stück näher bringen – und inzwischen steht auch fest, ab welchem Datum.

So haben Entwickler Mundfish und Publisher Focus Entertainment den Veröffentlichungstermin auf den 28. Januar 2025 festgesetzt. Über den Preis der Erweiterung ist momentan nichts bekannt, die ersten beiden Story-DLCs schlugen allerdings mit jeweils 10 Euro zu Buche. Wer die bisherigen Zusatzinhalte für „Atomic Heart“ verpasst hat, der kann sie durch den Erwerb des „Atomic Pass“ auf einen Schlag eintüten.

Enchantment Under the Sea: Das steckt in dem DLC

Im Zuge der Ankündigung hat Mundfish auch einen zirka einminütigen Trailer veröffentlicht, der schnell geschnittene und rockig vertonte Gameplay-Szenen aus der Erweiterung zeigt (siehe unten). Zusätzlich ging Focus Entertainment im Rahmen einer Pressemeldung näher auf die Neuerungen ein.

Im Folgenden alles, was so weit über „Enchantment Under the Sea“ bekannt ist:

Story und Setting

Handlungsort: Ein neuer Teil der Facility 3826, und zwar das submarine „Neptune Research Center“. In optischer Hinsicht weckt es Erinnerungen an „Bioshock’s“ Unterwasserstadt Rapture.

Ein neuer Teil der Facility 3826, und zwar das submarine „Neptune Research Center“. In optischer Hinsicht weckt es Erinnerungen an „Bioshock’s“ Unterwasserstadt Rapture. Ziel: Major P-3 setzt seine Mission fort, die Menschheit vor einer düsteren Zukunft zu bewahren. Oder anders gesagt: Es werden wieder reichlich Maschinen demontiert.

Major P-3 setzt seine Mission fort, die Menschheit vor einer düsteren Zukunft zu bewahren. Oder anders gesagt: Es werden wieder reichlich Maschinen demontiert. Rückkehr bekannter Orte: Unter anderem erkundet P-3 erneut die fliegende Stadt Chelomey, deren Antlitz sich jedoch stark verändert hat, steht sie nämlich nun unter vollständiger Kontrolle der Roboter.



Neue Gegner

Korallen-Mutanten : Dies sind Feinde mit maritimen Eigenschaften.

: Dies sind Feinde mit maritimen Eigenschaften. MOR-4Y: Ein furchterregender Boss, der schon in einem vorangegangenen Teaser gezeigt wurde.

Neue Waffen

Thunderclap: Ein Hammer mit elektrisch geladenen Angriffen für massiven Schaden. KM-4 Kuzmich: Dahinter verbirgt sich eine doppelläufige Schrotflinte mit anpassbarer Streuung, ideal für flexible Reichweiten.

Neue Handschuh-Fähigkeiten

Blaze : Polymer-basierte Fähigkeit, um Feuerbälle zu werfen und größeren Flächenschaden zu verursachen.

: Polymer-basierte Fähigkeit, um Feuerbälle zu werfen und größeren Flächenschaden zu verursachen. Whip : Ein vielseitiger Greifhaken für schnellere Bewegung und taktische Kämpfe. Konkret ermöglicht er: sich schnell zur Position von Gegnern zu ziehen simple Angriffe zu landen gegnerischen Attacken auszuweichen schwer erreichbare Gebiete zu betreten

: Ein vielseitiger Greifhaken für schnellere Bewegung und taktische Kämpfe. Konkret ermöglicht er:

Schon vorher hatte Focus Entertainment kommuniziert, dass „Atomic Heart“ insgesamt vier DLCs erhalten soll. Der letzte befindet sich bereits in Arbeit, allerdings hat der französische Publisher bislang weder einen Namen fallenlassen noch Inhalte angeteasert.

