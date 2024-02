Atomic Heart: Verrücktes Gameplay und bizarre Feinde – Trapped in Limbo ist da

Der zweite DLC für Mundfishs RPG-Shooter ist seit heute verfügbar. Hier führt es euch in das bizarre Reich Limbo. Was genau ihr dort erlebt, zeigt der Launch-Trailer.

Mit dem „Trapped in Limbo“-DLC versprach Mundfish eine ganz neue Spielerfahrung. Unter anderem erwarten euch hier Platformer-Herausforderungen, bei denen ihr Geschicklichkeit beweisen müsst.

Die verrückte Welt, in die ihr eintaucht, hat aber noch mehr zu bieten. Unter anderem müsst ihr wütendes Geflügel bekämpfen und dürft ein Märchen-Schloss erkunden. Auf eurer Reise entdeckt ihr allerlei Kuriositäten. Zudem schaltet ihr neue Waffen und Fähigkeiten frei.

Euer Ziel lautet, einen Weg nach draußen zu finden. Dabei werdet ihr verschiedene Geheimnisse lüften.

Um auf den Release aufmerksam zu machen, hat Mundfish folgenden Trailer hochgeladen. Hier seht ihr genau, was euch Gameplay-technisch erwartet.

Der Launch-Trailer zu Trapped in Limbo:

Neben Atomic Pass auch separat verfügbar

Wer den Atomic Pass besitzt, kann die Download-Erweiterung jetzt spielen. Habt ihr nur das Hauptspiel, dann habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr kauft den erwähnten Pass für 39,99 Euro oder ihr kauft den DLC separat für 9,99 Euro.

Ihr besitzt „Atomic Heart“ noch nicht, habt aber Interesse daran? Als PlayStation-Spieler müsst ihr weiterhin 69,99 Euro für den Rollenspiel-Shooter hinblättern. Die Gold Edition mit dem Atomic Pass kostet euch 99,99 Euro. Allerdings findet ihr im Netz Gelegenheiten, die physische Edition deutlich günstiger zu kriegen. Wer PS Plus Premium abonniert hat, kann sich übrigens eine zweistündige Testversion herunterladen.

Die erste Erweiterung kam im vergangenen August heraus:

Es handelt sich um ein „BioShock“-ähnliches Spiel, das in einer utopischen Welt angesiedelt ist. Menschen und Roboter leben hier friedlich zusammen. Als jedoch ein neues Robotersteuerungssystem startet, ist die harmonische Zeit vorbei. Plötzlich wenden sich mutierte Kreaturen, gruselige Maschinenwesen und sonstige Roboter gegen ihre Hersteller.

Was dahinter steckt, müsst ihr in der Rolle eines Spezialagenten herausfinden. Um euch gegen die Maschinen zu wehren, nutzt ihr kämpferischen Fähigkeiten, die euch ein experimenteller Handschuh verleiht. Des Weiteren steht euch ein hochmodernes Waffenarsenal zur Verfügung. So könnt ihr euch an jeden kommenden Gegner anpassen. Kombiniert eure Fähigkeiten und verbessert eure Ausrüstung immer weiter.

