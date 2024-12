Black Myth Wukong: Neues Update mit Boss-Rush-Mode – Changelog liefert Details

Für „Black Myth: Wukong“ steht ab sofort ein neues Update bereit, welches dem Action-Abenteuer weitere Verbesserungen spendiert. Allerdings gibt es auch neue Inhalte in Form eines umfangreichen Boss-Rush-Mode.

Entwickler Game Science hat ein neues Update für „Black Myth: Wukong“ veröffentlicht, welches ab sofort zum Download bereitsteht. Neben den gewohnten Fehlerbehebungen und Verbesserungen erweitert die Aktualisierung das Action-Abenteuer aber auch um neue Inhalte. Dazu zählen beispielsweise ein Boss-Rush-Modus und die sogenannte „Reisekarte des Wanderers“.

Für den neuen Boss-Rush-Mode von „Black Myth: Wukong“ stehen zwei Arten von Herausforderung zur Verfügung: „Return of the Rivals“ und „Gauntlet of Legends“. Die erstgenannte Variante lässt Spieler erneut gegen einen bereits besiegten Boss aus dem Hauptspiel antreten, während drei verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Auswahl stehen.

Entwickler warnt vor hohem Schwierigkeitsgrad

Die „Gauntlet of Legends“-Herausforderung lässt Spieler von „Black Myth: Wukong“ hingegen gegen mehrere Gegner nacheinander antreten. Zusätzlich lassen sich benutzerdefinierte Flüche einsetzen, um den Schwierigkeitsgrad nach eigenen Wünschen anpassen zu können. Für beide Boss-Rush-Varianten gilt: Wenn ein Boss im Hauptspiel noch ungeschlagen ist, steht er auch für die entsprechenden Duelle nicht zur Verfügung.

Allerdings warnt Entwickler Game Science im offiziellen Blog-Post zum neuen Boss-Rush-Mode für „Black Myth: Wukong“: „Dieser Modus kann schwierig sein, da einige alte Gegner mit neuen Bewegungen überraschen können. Gehen Sie mit Vorsicht vor!“

Doch die Tortur kann sich lohnen: Für das Bezwingen der Bosse winken einzigartige Belohnungen, darunter Kuriositäten, Medizin, Ausrüstung und auch drei neue Waffen.

Reisekarte des Wanderers und neues Rüstungsset

Der zweite neue Inhalt für „Black Myth: Wukong“ ist die „Reisekarte des Wanderers“. Freigeschaltet wird diese Funktion, sobald die Spieler zum ersten Mal Black Wind Mountain erreichen und den Hüter des Berges getroffen haben. Im Anschluss kann für jedes neue Gebiet, das im Verlaufe des Spiels erreicht wird, eine Karte des Wanderers an den entsprechenden Schreinen erworben werden.

Zu guter Letzt haben die Entwickler auch noch neue Funktionen für die Musikbibliothek des Spiels hinzugefügt, sodass Spieler den Soundtrack von „Black Myth: Wukong“ besser genießen können. Um das bevorstehende chinesische Neujahr zu feiern, wurde außerdem auch noch ein neues Ausrüstungsset namens „Set des Reichtums“ integriert.

Die vollständigen Patch-Notes zum neuen Update für „Black Myth: Wukong“ könnt ihr euch in vollem Umfang auf dem offiziellen Blog zum Spiel zu Gemüte führen. Ebenso werden in Zukunft noch weitere Inhalte und auch Überraschungen für „Black Myth: Wukong“ folgen, wie die Entwickler erst kürzlich bekannt gegeben haben.

Weitere Meldungen zu Black Myth: Wukong.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren