Black Myth Wukong: Ein paar Überraschungen stehen bevor, doch was könnte es sein?

Mit dem Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ veröffentlichte das chinesische Studio Game Science einen der erfolgreichsten Titel des Jahres 2024.

Mit beeindruckenden 18 Millionen verkauften Spielen in zwei Wochen bewegte sich die Reise des legendären Affenkönigs zumindest zum Launch auf einer Stufe mit Größen wie „Call of Duty: Modern Warfare 2“ (2009) oder „GTA 5“. Ergänzend zu den starken Verkaufszahlen durfte sich Game Science in dieser Woche über eine erste große Auszeichnung freuen.

So staubte „Black Myth: Wukong“ im Rahmen der Golden Joystick Awards den Preis für das „Ultimate Game of the Year“ ab. Ein Anlass, den Game Science nutzte, um gleich mehrere Überraschungen anzukündigen, die das Studio noch in diesem Jahr enthüllen möchte.

Steht die Ankündigung eines DLCs bevor?

Während das chinesische Studio bezüglich der bevorstehenden Ankündigungen nicht näher ins Detail ging, schossen sich die Spieler schnell auf einen möglichen DLC ein. Dieser geisterte in den letzten Monaten immer wieder durch die Gerüchteküche.

Unbestätigten Berichten zufolge könnte der erste von zwei geplanten DLC bereits in Kürze erscheinen. Wie der Analyst und Branchen-Insider Daniel Camilo im September berichtete, soll Game Science beim ersten DLC eine Veröffentlichung rund um das chinesische Neujahresfest anpeilen.

Die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr starten am 29. Januar 2025 statt. Bei seinen Angaben bezog sich Camilo auf nicht näher genannte Quellen, die jedoch mit der Sachlage vertraut sein sollen.

Game Science kommentierte die Gerüchte um einen möglichen DLC zu „Black Myth: Wukong“ bislang nicht.

Wie steht es um den Release für die Xbox-Konsolen?

Selbiges gilt für die Frage, wann mit dem Release der Xbox Series X/S-Version zu rechnen ist. Die Xbox-Fassung von „Black Myth: Wukong“ wurde im Sommer auf einen unbestimmten Termin verschoben. Aus technischen Gründen, wie mehrere Insider berichteten.

In der Vergangenheit versprach Game Science, die Xbox-Umsetzung so schnell wie möglich nachreichen zu wollen. Möglicherweise befindet sich der Releasetermin von „Black Myth: Wukong“ für die Xbox Series X/S ebenfalls unter den bevorstehenden Ankündigungen, die Game Science vornehmen möchte.

Als möglicher Schauplatz für die Enthüllung des ersten DLCs oder die Ankündigung des Releasetermins für die Xbox Series X/S würden sich sicherlich die The Game Awards 2024 anbieten.

Hier wurde „Black Myth: Wukong“ nämlich gleich vier Mal nominiert. Darunter für die Auszeichnung des besten Spiels des Jahres sowie des besten Action-Titels des Jahres.

Die The Game Awards 2024 starten am 13. Dezember 2024 um 1:30 Uhr unserer Zeit.

