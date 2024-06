Black Myth Wukong: Xbox-Release verschoben – Entwickler meldet sich zu Wort und spricht auch über Mikrotransaktionen

Mit “Black Myth: Wukong” bahnt sich ein weiterer Action-Rollenspiel-Kracher an. Der Titel zeigte sich in der vergangenen Nacht in einem Trailer, der zunächst für Verwirrung sorgte: Am Ende des Videos fehlte die Erwähnung der Xbox Series X/S. Lediglich die Logos der PS5 und mehrerer PC-Plattformen tauchten auf.

Schon in der Aktualisierung unserer nächtlichen Meldung wiesen wir darauf hin, dass “Black Myth: Wukong” erst zu einem späteren Zeitpunkt für das Xbox-Duo erscheinen wird. Inzwischen liegt die vollständige Stellungnahme vor.

Wartezeit soll so kurz wie möglich gehalten werden

Laut Game Science benötigt die Version für Xbox Series X/S mehr Optimierungszeit, um die Qualitätsansprüche erfüllen zu können. Man entschuldigt sich für die Verzögerungen.

“Wir optimieren derzeit die Xbox Series X/S-Version, um unsere Qualitätsstandards zu erfüllen. Daher wird sie nicht gleichzeitig mit den anderen Plattformen erscheinen. Wir entschuldigen uns für die Verzögerung und versuchen, die Wartezeit für Xbox-Nutzer so kurz wie möglich zu halten. Wir werden das Veröffentlichungsdatum bekannt geben, sobald es unseren Qualitätsstandards entspricht”, heißt es im Wortlaut.

Welche Probleme eine gleichzeitige Veröffentlichung verhindern, ließ Game Science offen, was Raum für Spekulationen lässt. Es wäre nicht das erste Mal, dass die leistungsschwächere Xbox Series S eine Hürde darstellt und mehr Aufmerksamkeit benötigt.

Auch die Veröffentlichung von “Baldur’s Gate 3” auf Xbox-Systemen wurde dadurch verzögert. Zwischenzeitlich kippte Microsoft gar die Paritätspflicht. Und zuletzt machte die Meldung die Runde, dass die Xbox Series S den Umfang von “Kingdom Come Deliverance 2” eingrenzt.

Wie steht es um Mikrotransaktionen?

Ein weiteres Thema nach der Vorstellung von “Black Myth: Wukong” auf dem Summer Game Fest war die Finanzierung. Demnach werde es zum Launch keine Mikrotransaktionen geben, sondern ein „klassisches Einmalkaufmodell mit einer einmaligen Zahlung“.

Die Entwickler schließen es aber nicht aus, dass später Download-Inhalte und In-Game-Käufe ohne Pay-to-Win-Ansatz folgen werden. Hier könnte es sich einerseits um Story-Inhalte und auf der anderen Seite um kosmetische Dinge wie neue Outfits handeln.

“Black Myth: Wukong” kommt am 20. August 2024 auf den Markt und soll Spieler mindestens 15 Stunden beschäftigen. Dabei treffen sie auf nicht weniger als 100 Gegnertypen.

