Baldur’s Gate 3: Sony hat sich keine Konsolenexklusivität gesichert

Im August erscheint das Fantasy-Rollenspiel "Baldur's Gate 3" vorerst nur für PlayStation 5 und PC. Jedoch hat sich Sony Interactive Entertainment keine Exklusivität gesichert, wie zunächst vermutet wurde. Es liegt stattdessen in einem technischen Problem begründet.

Im Rahmen der State of Play, die am Donnerstagabend stattfand, hatten die Larian Studios das kommende Fantasy-Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ mit einem Termin für die PlayStation 5 und den PC angekündigt. Ab dem 31. August 2023 wird man den Nachfolger zu den einstigen BioWare-Klassikern erleben können.

Allerdings war es überraschend, dass eine Xbox-Umsetzung im Rahmen der Ankündigung fehlte. Die Larian Studios durften sich daraufhin auf Twitter eine Menge Kritik anhören, da sie sich an Sony verkauft hätten. Schließlich hatte Geschäftsführer Swen Vincke noch im Jahre 2019 klargestellt, dass man das „Exklusivitätsspiel“ nicht mitspielen würde. Doch wieso erscheint „Baldur’s Gate 3“ dann nur für die PlayStation 5 und nicht die Xbox Series X/S?

Eine technische Entscheidung

Diesbezüglich haben die Larian Studios ein Statement abgegeben, das ein Problem in den Mittelpunkt stellt, das in der Vergangenheit bereits andere Studios wie id Software, 4A Games und Techland ansprachen. Demnach beeinträchtigt die geringere Leistungsfähigkeit der Xbox Series S die Umsetzung für die Microsoft-Plattformen.

In dem Statement heißt es, dass man seit längerer Zeit an einer Xbox-Portierung von „Baldur’s Gate 3“ arbeitet. Allerdings sei man auf Probleme gestoßen, als man den kooperativen Splitscreen-Multiplayer auf den beiden Xbox-Konsolen zum Laufen bringen wollte. Demnach habe man es bisher nicht geschafft, dass diese Funktion auf der Xbox Series S in genau der gleichen Art und Weise wie auf der Xbox Series X funktioniert. Und bevor dies nicht gelingt, möchte man das Rollenspiel nicht auf den Microsoft-Plattformen veröffentlichen.

Demnach hat sich Sony Interactive Entertainment keine Konsolenexklusivität für „Baldur’s Gate 3“ gesichert, womit das Rollenspiel jederzeit auch für die Xbox Series X/S erscheinen könnte. Vorausgesetzt, dass die Larian Studios die Probleme zur eigenen Zufriedenheit gelöst bekommen.

„Es gibt keine Plattform-Exklusivität, die uns daran hindert BG3 zu jeglicher Zeit auf Xbox zu veröffentlichen, sollte es eine technische Möglichkeit sein. Falls und wenn wir weitere Plattformen ankündigen, wollen wir sicherstellen, dass jede Version unseren Standards und Erwartungen entspricht“, schrieb Molly Carroll, Director of PR and Communications bei Larian Studios, auf Reddit.

Dementsprechend werden Xbox-Spieler auf etwaige Neuigkeiten seitens des Entwicklerstudios warten müssen.

