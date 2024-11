Black Myth Wukong: Sammler aufgepasst – Der Termin der phyischen Version steht

In Zusammenarbeit mit den PM Studios kündigten die Entwickler von Game Science im letzten Monat eine Retail-Version zu "Black Myth: Wukong" an. Kurz vor dem Start in das Wochenende enthüllten die Verantwortlichen den Releasetermin der physischen Fassung.

Mit dem Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ lieferte das chinesische Studio Game Science sicherlich einen der größten Überraschungshits des Jahres 2024 ab.

In einem Monat verkaufte sich die Reise des legendären Affenkönigs mehr als 20 Millionen Mal. Nachdem der Release von „Black Myth: Wukong“ zunächst nur digital erfolgte, kündigten die PM Studios und Game Science im Oktober eine Disk-Fassung für alle an, die sich das Action-Rollenspiel gerne in einer physischen Form in das heimische Regal stellen möchten.

Unklar war bisher nur, wann die Retail-Version erscheint. Diesbezüglich sorgten die PM Studios heute für Klarheit und enthüllten den offiziellen Termin: Den 12. Dezember 2024.

Physische Fassung erscheint mit digitalen Extras

Die Disk-Fassung von „Black Myth: Wukong“ erscheint in Europa zum Preis von 69,99 Euro. Spieler können diese ab sofort bei teilnehmenden Händlern wie Amazon vorbestellen. Wie die PM Studios kurz nach der Ankündigung der Disk-Version bestätigten, könnt ihr diese ohne eine Online-Aktivierung spielen, da die komplette Kampagne auf der Disc vorhanden ist.

Allerdings wird empfohlen, „Black Myth: Wukong“ mit einer aktiven Internetverbindung zu spielen. Denn nur so kommt ihr in den Genuss der neuesten Updates, mit denen die Entwickler von Game Science weitere Verbesserungen am Spiel vornehmen.

Darüber hinaus umfasst die physische Version des Action-Rollenspiels die Zusatzinhalte der digitalen Deluxe-Edition, die ihr ebenfalls herunterladen müsst, bevor ihr sie nutzen könnt.

Die folgenden Inhalte sind in Form eines einmalig zu nutzenden Launchers enthalten.

Der Content in der Übersicht

Waffe: Bronzewolkenstab

Ausrüstung: Volksopernmaske, Volksopern-Almosenrüstung, Volksopern-Lederarmschutz und Volksopern-Halbstiefel

Rarität: Windspiel

Die enthaltene Waffe, Ausrüstung und die Rarität könnt ihr in den frühen Spielphasen über das Menü „Gabe des Wegbereiters“ am Schrein des Hüters (Wiederbelebungspunkt) einlösen.

Ausgewählte Stücke des digitalen Soundtracks

„Black Myth: Wukong“ erschien im August für die PS5 und den PC. Wer die Reise des Affenkönigs auf der in dieser Woche veröffentlichten PS5 Pro spielt, kommt auch ohne ein PS5 Pro-Update in den Genuss diverser Verbesserungen. Vor allem die Framerate profitiert in hektischen Momenten von der zusätzlichen Leistung der Konsole.

Laut ersten Tests dürft ihr euch auf der PS5 Pro auf eine deutlich stabilere Framerate freuen. Ob ein PS5 Pro-Update zu einem späteren Zeitpunkt folgen könnte, ließ Game Science bislang offen.

Mark your calendars! Black Myth: Wukong arrives in physical form on December 12,2024! #BlackMythWukong pic.twitter.com/tjYesZR6yo — PM Studios-In The Flesh! (@PMStudiosUSA) November 8, 2024

Weitere Meldungen zu Black Myth: Wukong.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren