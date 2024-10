Black Myth Wukong: Jetzt vorbestellen – Amazon listet PS5-Disk-Version mit digitalen Extras

Bislang erschien das erfolgreiche Action-Rollenspiel "Black Myth: Wukong" lediglich in einer digitalen Fassung für die PS5. Bald kommen auch Sammler, die sich die Reise des Affenkönigs in Form einer physischen Version in das heimische Regal stellen möchten, auf ihre Kosten.

Mit über zwanzig Millionen verkauften Einheiten in einem Monat dürfte sich das vom chinesischen Studio Game Science entwickelte Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ zu einem der erfolgreichsten Titel des Videospieljahres 2024 entwickeln.

Da sich die Verantwortlichen von Game Science dazu entschieden, die Reise des legendären Affenkönigs in Eigenregie zu veröffentlichen, erschien der Überraschungshit zunächst nur in einer digitalen Fassung. Nachdem sich die Spieler in den letzten Wochen lautstark für eine physische Version von „Black Myth: Wukong“ einsetzten, wurden die Wünsche der Community nun erhört.

So schloss sich Game Science für einen Retail-Release des Action-Rollenspiels mit den PM Studios zusammen.

Physische Version mit den Inhalten der Digital Deluxe Edition

In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten die beiden Studios, dass die Retail-Version von „Black Myth: Wukong“ über ausgewählte Händler in Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Neuseeland angeboten wird. Hierzulande erscheint die physische Edition zum Preis von 69,99 Euro.

Einen konkreten Termin nannten Game Science und die PM Studios noch nicht. Allerdings könnt ihr die physische Version von „Black Myth: Wukong“ für die PS5 ab sofort auf Amazon vorbestellen.

Ein Blick auf die offizielle Produktbeschreibung verrät, dass die Retail-Version einen Download-Code enthält, mit dem ihr die bis dato exklusiven Inhalte der digitalen Deluxe Edition herunterladen könnt.

Folgende Inhalte sind mit von der Partie:

Waffe: Bronzewolkenstab

Ausrüstung: Volksopernmaske, Volksopern-Almosenrüstung, Volksopern-Lederarmschutz und Volksopern-Halbstiefel

Rarität: Windspiel

Die enthaltene Waffe, Ausrüstung und die Rarität können in den frühen Spielphasen über das Menü „Gabe des Wegbereiters“ am Schrein des Hüters (Wiederbelebungspunkt) eingelöst werden.

Ausgewählte Stücke des digitalen Soundtracks

Wie geht es mit Black Myth: Wukong weiter?

Mit dem Release der physischen Version für die PS5 ist es noch lange nicht getan. Stattdessen arbeitet Game Science weiterhin an der Umsetzung für die Xbox Series X/S, die das Studio aufgrund technischer Probleme auf einen späteren Zeitpunkt verschieben musste. Ein konkreter Releasetermin lässt hier aber nach wie vor auf sich warten.

Darüber hinaus entsteht bei Game Science ein DLC zu „Black Myth: Wukong“. Einem Bericht von Bloomberg zufolge wird sich das Studio bei dem DLC an der erfolgreichen „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zu „Elden Ring“ orientieren.

Weiter hieß es, dass der DLC die Langlebigkeit des Action-Rollenspiels erhöhen und weitere Spieler anziehen soll. Wann der DLC erscheint, ist aktuell aber noch unklar.

