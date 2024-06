Elden Ring: Shadow of the Erdtree beeindruckt mit erster Verkaufszahl

Die “Elden Ring”-Erweiterung “Shadow of the Erdtree” ist ein voller Erfolg. Bandai Namco und FromSoftware haben eine erste Verkaufszahl enthüllt.

Bandai Namco und FromSoftware haben Ende der vergangenen Woche die “Elden Ring”-Erweiterung “Shadow of the Erdtree” veröffentlicht. Sie schlägt mit rund 40 Euro zu Buche und ist schon wenige Tage nach dem Launch ein voller Erfolg.

Die beiden Unternehmen haben heute eine erste Verkaufszahl herausgegeben. Demnach kommt der “Elden Ring”-DLC auf fünf Millionen Verkäufe. In den kommenden Wochen, Monaten und Jahren dürfte diese Zahl noch einmal deutlich anwachsen.

5 Millionen Verkäufe nach nur drei Tagen erreicht

Die genannte Verkaufszahl ist schon fast wieder veraltet, denn die fünf Millionen wurden innerhalb von drei Tagen erzielt. Auf den Markt kam “Shadow of the Erdtree” am 21. Juni 2024 – also vor einer Woche – für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC.

“Dieser Meilenstein konnte nur durch die enorme Unterstützung von Fans auf der ganzen Welt erreicht werden, wofür sich das Unternehmen von Herzen bedankt”, heißt es in der heutigen Pressemeldung.

Der Erfolg bahnte sich bereits mit den Wertungen von “Shadow of the Erdtree” an. Auf Metacritic kommt die Erweiterung auf 95 Punkte, womit “The Witcher 3: Blood and Wine” – der vorherige Spitzenreiter – in den Schatten gestellt wurde.

Später beklagten sich viele Spieler über einen zu hohen Schwierigkeitsgrad, was auf Steam sogar zu einer Art Reviewbombing führte. In dieser Woche folgte ein Patch, der den DLC in der Anfangsphase etwas einfacher gestaltet:

Auch Johan Pilestedt vom “Helldivers 2”-Entwickler Arrowhead und Hidetaka Miyazaki, der Game Director hinter „Elden Ring“, meldeten sich zwischenzeitlich zum Schwierigkeitsgrad zu Wort. Er ist ebenfalls Teil einer Umfrage von PLAY3.DE, die noch bis morgen Abend läuft.

Wie geht es mit “Elden Ring” weiter? “Shadow of the Erdtree” war der erste große DLC und wird auch das letzte Exemplar dieser Art für das Action-Rollenspiel von FromSoftware sein. Allerdings möchte das Studio mit den nächsten Spielen auf den Erfolg des 2022 veröffentlichten Hits aufbauen.

