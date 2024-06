Elden Ring: DLC zu schwer? Helldivers 2-Macher und Miyazaki äußern sich

In den vergangenen Tagen sorgten "Elden Ring" beziehungsweise die "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung mit ihrem Schwierigkeitsgrad erneut für Diskussionen. Ein Thema, zu dem sich in aktuellen Statements sowohl Game Director Hidetaka Miyazaki als auch Johan Pilestedt, der Creative Director hinter "Helldivers 2", äußerten.

In den letzten Tagen machte „Shadow of the Erdtree“, die umfangreiche Erweiterung zu „Elden Ring“, nicht nur mit der spielerischen Qualität von sich reden. Wenig überraschend sorgte FromSoftware auch mit dem Schwierigkeitsgrad für Gesprächsstoff.

Dieser sorgte offenbar vor allem bei Neulingen für Frust und führte auf Steam zu einem Review-Bombing. Auch an Johan Pilestedt, dem ehemaligen CEO von Arrowhead und Creative Director hinter dem erfolgreichen Coop-Shooter „Helldivers 2“, zogen die Diskussionen um „Shadow of the Erdtree“ nicht unbemerkt vorüber.

Ohne genauer auf den Schwierigkeitsgrad des Add-ons an sich einzugehen, verwies Pilestedt auf die Tatsache, dass die Videospielindustrie von Titeln wie „Elden Ring“ oder „Shadow of the Erdtree“ und der daraus resultierenden Vielfalt profitiert.

Ein Spiel muss sich nicht an jeden richten

Laut Pilestedt zeichnen sich ein hervorragendes Gameplay beziehungsweise gute Spielmechaniken nämlich nicht nur durch ihren Schwierigkeitsgrad oder die Tatsache, dass sie sich an jeden richten, aus. Stattdessen ist es laut dem Creative Director hinter „Helldivers 2“ besonders wichtig, dass „ein gutes Spieldesign Emotionen in den Spielerinnen und den Spielern weckt.“

Wenn dies in der Praxis dazu führt, dass sich ein Titel lediglich an einen bestimmten Teil der Gaming-Community richtet, dann ist dies laut Pilestedt kein Problem. Schließlich sind der Markt und die Videospielindustrie als solches groß genug, um eine breite Masse unterschiedlicher Vorlieben mit entsprechenden Spielerfahrungen abzudecken.



Abschließend äußerte sich Pilestedt wie folgt: „Ein Spiel für alle ist ein Spiel für niemanden.“ Eine Philosophie, die die Entwickler von Arrowhead auch bei „Helldivers 2“ äußerst erfolgreich verfolgten.

Mit mehr als zwölf Millionen verkauften Einheiten bis Anfang Mai entwickelte sich der Coop-Shooter nämlich zum schnellstverkauften Titel in Sonys Geschichte.

Schwierigkeitsgrad auch ein Erfolgsfaktor von Elden Ring

Hidetaka Miyazaki, der Game Director hinter „Elden Ring“, sieht das Ganze übrigens ähnlich. Im Interview mit dem Guardian äußerte sich Miyazaki dahingehend, dass es durchaus möglich gewesen wäre, den Schwierigkeitsgrad von „Elden Ring“ beziehungsweise „Shadow of the Erdtree“ so weit zu senken, dass sich der Titel quasi an alle richtet.

Dies wäre laut Miyazaki jedoch der falsche Ansatz gewesen. Miyazaki: „Hätten wir diesen Ansatz gewählt, hätte das Spiel meiner Meinung nach nicht das erreicht, was es erreicht hat.“

„Denn das Erfolgserlebnis, das die Spieler durch das Überwinden dieser Hürden gewinnen, ist ein so grundlegender Teil des Erlebnisses. Den Schwierigkeitsgrad herunterzuschrauben, würde dem Spiel diesen Spaß nehmen. Was in meinen Augen das Spiel selbst zerstören würde.“

„Elden Ring“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Mit mehr als 25 Millionen verkauften Einheiten entwickelte sich das RPG zum bislang erfolgreichsten Titel in der Geschichte von FromSoftware.

