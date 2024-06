Elden Ring: Darum geht FromSoftware nicht von garantierten Erfolgen aus

Mit mehr als 25 Millionen verkauften Einheiten entwickelte sich das im Februar 2022 veröffentlichte Rollenspiel „Elden Ring“ zum bislang erfolgreichsten Projekt von FromSoftware.

In der letzten Woche erschien mit „Shadow of the Erdtree“ eine umfangreiche Erweiterung zu „Elden Ring“, die hinsichtlich der Qualität nahtlos an das Hauptspiel anschloss. Im Interview mit dem Guardian sprach Präsident und Game Director Hidetaka Miyazaki über die Herangehensweise der FromSoftware-Teams an ihre nächsten Titel.

Wie Miyazaki betonte, gehen die Entwickler stets demütig an ein neues Projekt heran und gehen aller Erfolge der Vergangenheit zum Trotz nicht fest von einem weiteren Hit aus.

Elden Ring spielt in einer eigenen Liga

Laut Miyazaki spielte „Elden Ring“ sowohl hinsichtlich der Verkaufszahlen als auch des Kritiker-Feedbacks in einer eigenen Liga und übertraf selbst Werke wie die erfolgreiche „Dark Souls“-Reihe.

Der Präsident von FromSoftware weiter: „Elden Ring war in Bezug auf den Erfolg und das Lob durch die Kritiker eine Klasse für sich. Aber wir als Unternehmen versuchen, nie davon auszugehen, dass dies bei unseren zukünftigen Spielen wieder passieren wird.“

Wie Miyazaki ergänzte, basiert keine Entscheidung bei der Entwicklung von Videospielen auf der Annahme, dass sich der Erfolg früherer Titel automatisch wiederholen wird. „Diese eher konservative Prognose gibt uns Raum zum Scheitern – und das führt wiederum zu besseren Spielen und besseren Entscheidungen“, so Miyazaki.

„Auf eine indirekte Weise denke ich, dass die Annahme, keinen weiteren Hit zu machen, dieser konservative Ausblick, unser Spieldesign antreibt und unterstützt“, heißt es abschließend.

Shadow of the Erdtree begeistert die Kritiker

Wenige Tage vor dem offiziellen Release der Erweiterung erreichten uns in der letzten Woche die Reviews und Eindrücke der internationalen Kritiker. Diesen ließ sich entnehmen, dass FromSoftware mit „Shadow of the Erdtree“ einen weiteren Hit ablieferte.

Auf Metacritic sicherte sich das Add-on nicht weniger als den Titel des bislang bestbewerteten DLCs überhaupt.

Auch in unserem Test konnte „Shadow of the Erdtree“ rundum überzeugen. Warum ihr euch die umfangreiche Erweiterung genauso wenig entgehen lassen solltet wie das Hauptspiel von „Elden Ring“, verraten wir euch hier.

„Elden Ring“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren