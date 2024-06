Elden Ring: Shadow of the Erdtree im Review-Roundup – Tester sind begeistert

In dieser Woche erscheint mit "Shadow of the Erdtree" die umfangreiche Erweiterung zu From Softwares Rollenspielhit "Elden Ring". Wie die internationalen Reviews verdeutlichen, dürfen wir uns erneut auf Großes einstellen.

Ende der Woche erscheint mit „Shadow of the Erdtree“ die heiß ersehnte Erweiterung zum erfolgreichen Rollenspiel „Elden Ring“. Das Review-Embargo fiel erfreulicherweise schon heute.

Daher möchten wir euch an dieser Stelle unseren ausführlichen Test ans Herz legen, der euch verrät, warum „Shadow of the Erdtree“ den alles Andere als geringen Erwartungen der Community in vollem Umfang gerecht wird. Doch wie schnitt die Erweiterung bei den internationalen Magazinen ab? Hier zeichnen die Reviews ein eindeutiges Bild.

Nach etwas mehr als 50 Tests beläuft sich die Durchschnittswertung auf Metacritic auf stattliche 95 Prozent. Damit knüpft „Shadow of the Erdtree“ nahtlos an die Qualität des Hauptspiels an. Die internationalen Magazine loben neben der spannenden Geschichte vor allem die neuen Ausrüstungen und Fähigkeiten, die das Gameplay von „Elden Ring“ sinnvoll erweitern.

Doch auch die Spielwelt lockt mit zahlreichen Geheimnissen. Wenig überraschend zählen zudem die knackigen und spektakulär inszenierten Bosskämpfe zu den Stärken von „Shadow of the Erdtree“.

Das sagen die internationalen Kollegen

Die Höchstwertung von fünf Sternen und das folgende Fazit gibt es bei Gamesradar: „Die Erweiterung Elden Ring: Shadow of the Erdtree musste einiges bieten. Aber wunderschöne Ausblicke, hervorragende Bosskämpfe und eine Reihe unterhaltsamer neuer Ausrüstungsgegenstände ziehen Sie durch eine riesige Erweiterung, die sich nur halb so lang anfühlt, wie sie ist. An diesem Punkt wird es fast langweilig, From Software jedes Mal zu loben.“

PSU zückt mit 10/10 Punkten ebenfalls die Höchstwertung. Begründet wird diese Entscheidung wie folgt: „Diese Erweiterung fühlt sich an, als würde sie Elden Ring vollständig vervollständigen. Ein Spiel, das sich bereits wie ein komplettes Projekt anfühlte. Und zwar auf eine Art und Weise, von der ich nicht einmal wusste, dass es abgeschlossen werden musste. Ich kann mir Elden Ring nicht mehr ohne Shadow Of The Erdtree vorstellen.“

Etwas kritischer sind die Redakteure von Push Square, die 8/10 Punkten vergaben: „Shadow of the Erdtree bietet mehr von dem gleichen Inhaltsstil, den Sie vor zwei Jahren geliebt haben, anstatt neue Möglichkeiten der Interaktion einzuführen. Das reicht aus, um es als fantastische Erweiterung zu betrachten. Obwohl es schwer ist, nicht das Gefühl zu haben, dass Sie nur eine Routine wiederholen.“

Internationale Testwertungen in der Übersicht (Auszug)

Die „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zu „Elden Ring“ erscheint am Freitag, den 21. Juni 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Anbei der offizielle Trailer, der euch auf die vor euch liegenden Abenteuer einstimmt.

