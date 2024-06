Elden Ring: Shadow of the Erdtree und die drohenden Spoiler – FromSoftware meldet sich zu Wort

"Elden Ring" startet mit der Erweiterung "Shadow of the Erdtree" neu durch. Und damit alle Spieler das gleiche Erlebnis genießen können, wandte sich FromSoftware mit einer Bitte an die Community.

“Elden Ring” bekommt in Kürze eine umfangreiche Erweiterung namens “Shadow of the Erdtree”. Der Launch erfolgt in dieser Woche. Ab dem 21. Juni 2024 können sich Spieler durch das rund 40 Euro kostende Addon schnetzeln, aber auch deutlich mehr ausgeben.

Kurz vor der Freischaltung meldete sich FromSoftware zu Wort. Der Entwickler bittet Spieler von “Shadow of the Erdtree” darum, mit Informationen zu den Inhalten sparsam umzugehen, um Spoiler zu vermeiden. Nicht ohne Grund: Am Wochenende landeten erste Informationen zu Bosskämpfen und dergleichen im Netz.

Spieler sollen möglichst unvorbereitet starten

„Mit der Veröffentlichung von Shadow of the Erdtree, der Erweiterung von Elden Ring, achtet bitte auf Spoiler zugunsten derjenigen, die mit nichts als ihrer Entschlossenheit und ihrem ungetrübten Geist in das Reich des Schattens vordringen möchten“, so FromSoftware in einem Tweet, der auf X, ehemals Twitter, gepostet wurde.

Schon vor einigen Tagen äußerte sich Hidetaka Miyazki dahin gehend, dass Spieler in “Shadow of the Erdtree” Überraschungen erleben und ins Staunen versetzt werden, während sie den neuen Schauplatz ausgiebig erkunden. Hierbei dürfte es sich freilich um Überraschungen handeln, die Spieler in der Regel selbst entdecken möchten.

Wann die Suche beginnen kann, haben wir in der nachfolgenden Meldung zusammengefasst:

Was kommt nach Shadow of the Erdtree?

Auf eines sollten Spieler nicht hoffen: Nach “Shadow of the Erdtree” erscheint kein zweiter DLC dieser Art. Miyazaki widmete sich im vergangenen Mai dem Grund.

Für “Elden Ring” wird es nach der Einführung des kommenden Addons aber voraussichtlich das eine oder andere Update geben. Und auch mit dem Launch können sich Fans auf umfassende Änderungen einstellen, die ebenfalls das Hauptspiel betreffen, darunter lang gewünschte Änderungen am Inventar:

Bei FromSoftware sind längst die nächsten Spiele in der Mache, für die im vergangenen Jahr neue Leute eingestellt wurden. Bislang hat FromSoftware nicht verraten, welche Projekte als Nächstes auf den Markt kommen werden. Zuletzt zeigte das Studio Interesse an einem möglichen Nachfolger zu „Armored Core 6: Fires of Rubicon“.

Auch “Bloodborne” war jüngst im Gespräch, allerdings nicht in Bezug auf eine laufende Entwicklung bei FromSoftware. Insgesamt hofft das japanische Studio auf kürzere Abstände zwischen den Spielen.

