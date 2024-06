Elden Ring: Ideales Fantasy-Rollenspiel noch nicht entwickelt – Miyazaki über seine Zukunft

Kurz vor dem Release des "Elden Ring"-DLCs "Shadow of the Erdtree" sprach From Softwares Hidetaka Miyazaki über verschiedene Themen. Dabei ging es unter anderem um die Ziele, die Miyazaki bei zukünftigen Projekten verfolgt.

Anlässlich der nahenden Veröffentlichung der „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zu „Elden Ring“ stellte sich From Softwares Hidetaka Miyazaki in einem Interview diversen Fragen.

Bekanntermaßen lieferte From Software mit „Elden Ring“ nicht nur eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre ab. Mit mehr als 20 Millionen verkauften Einheiten entwickelte sich der Titel zudem zum meistverkauften Spiel in der Geschichte des japanischen Studios. Geht es darum, das „ideale Fantasy-Rollenspiel“ zu entwickeln, dann ist Miyazaki mit „Elden Ring“ trotz des beeindruckenden Erfolges noch nicht ganz zufrieden.

Auch wenn „Elden Ring“ seiner Vorstellung sehr nahe kommt, gibt es laut Miyazaki nämlich noch Bereiche, in denen er sich steigern kann. Ein Ziel, das er mit einem seiner nächsten Projekten in Angriff nehmen möchte.

Der Charme alter Tabeltop-Klassiker

Laut Miyazaki ging es dem Team bei den Arbeiten an „Elden Ring“ unter anderem darum, den Charme diverser Tabletop-Klassiker einzufangen und in die Welt der Videospiele zu übertragen. „Man könnte sagen, dass der Versuch, die Aufregung der alten Tabletop-Spiele und Spielbücher einzufangen, ein Aspekt bei der Entstehung von Elden Ring war“, führte Miyazaki aus.

„Aber ich denke, mehr als alles andere ist es einfach meine persönliche Vorliebe, wenn es um Rollenspiele und das Erkunden von Fantasy-Welten geht, sodass man einige meiner persönlichen Eigenheiten bemerken könnte“, so der kreative Kopf hinter „Elden Ring weiter.

„Ich bin immer noch dabei, mein ideales Fantasy-Rollenspiel zu erschaffen. Während Elden Ring noch nicht ganz das ist, ist es ziemlich nah dran. Es kommt dem nahe.“

Miyazaki über die lange Entwicklung und Rückschläge

Im weiteren Verlauf des Interviews ermöglichte uns Miyazaki einen kleinen Blick hinter die Kulissen und räumte ein, dass während der Entwicklung nicht alles rund lief. Stattdessen kam es immer wieder zu kleineren Rückschlägen und Problemen, die das verantwortliche Entwicklerteam vor kreative Herausforderungen stellen.

„Jedes Mal gibt es Dinge, die gut laufen, und Dinge, die nicht so gut laufen. Die Teile, die diesmal bei Elden Ring nicht so gut gelaufen sind, zu übernehmen und in einem zukünftigen Titel zu verbessern – darauf freue ich mich wirklich“, kommentierte Miyazaki die Entwicklung von „Elden Ring“ und seine Zukunftspläne.

Die „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung erscheint am kommenden Freitag, den 21. Juni 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Wie Miyazaki vor ein paar Wochen bestätigte, werden wir es hier mit der ersten und gleichzeitig einzigen Erweiterung zu „Elden Ring“ zu tun haben.

