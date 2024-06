FromSoftware: So sollen kommende Titel des Studios auf dem Erfolg von Elden Ring aufbauen

Aufgrund der Veröffentlichung von "Shadow of the Erdtree" entwickelte sich FromSoftwares Hidetaka Miyazaki in den letzten Tagen zu einem gefragten Gesprächspartner. Im Interview mit CNET verriet Miyazaki, wie sein Studio bei kommenden Projekten auf dem Erfolg von "Elden Ring" aufbauen möchte.

In der letzten Woche erschien mit „Shadow of the Erdtree“ eine umfangreiche Erweiterung zum gefeierten Rollenspiel „Elden Ring“. Wie auch unser ausführlicher Test verdeutlicht, schließt das Add-on qualitativ nahtlos an das Hauptspiel an.

Anlässlich der Veröffentlichung von „Shadow of the Erdtree“ hatten die Redakteure von CNET die Möglichkeit, ein Interview mit FromSoftwares Hidetaka Miyazaki zu führen. Das Gespräch drehte sich unter anderem um den Erfolg von „Elden Ring“. Beziehungsweise darum, wie zukünftige Spiele auf dem gefeierten Rollenspiel, das sich mehr als 25 Millionen Mal verkaufte, aufbauen werden.

Laut Miyazaki machte vor allem die im Vergleich mit der „Dark Souls“-Reihe oder „Sekiro: Shadows Die Twice“ deutlich offenere Spielwelt den Unterschied. Der offene Ansatz ermöglichte es den Spielerinnen und Spielern, die besonders schweren Herausforderungen von „Elden Ring“ zu meistern, indem sie alternative Wege gingen und zu einem späteren Zeitpunkt gestärkt zurückkehrten.

Elden Ring erweiterte die Zielgruppe

Dies wiederum sorgte laut Miyazaki dafür, dass der Schwierigkeitsgrad in „Elden Ring“ bis zu einem gewissen Grad entschärft werden konnte. Da diese Freiheit bei der Community sehr gut ankam und laut Miyazaki einen großen Anteil am Erfolg von „Elden Ring“ hatte, möchte From Software bei kommenden Projekten auf diesem Ansatz aufbauen.

„Traditionell haben wir schon immer die Spiele und Erlebnisse mit einer höheren Schwierigkeitskurve bevorzugt. Allerdings denke ich, dass diese Eigenschaft an sich einen Teil der Spielerschaft ausschließt. Elden Ring hingegen hat es geschafft, ein breiteres Publikum anzusprechen und gleichzeitig diese hohe Lernkurve beizubehalten“, so Miyazaki.

Der Game Director und Präsident von FromSoftware weiter: „Ich möchte damit nicht behaupten, dass ein Open-World-Spiel oder -Erlebnis unbedingt die Lösung ist. Doch ich denke, es ist der Grad und das Maß an Freiheit, das wir den Spielern geben, das dazu beiträgt, diese Schwierigkeitskurve auszugleichen und das Spiel für eine bestimmte Spieler-Demografie zugänglicher und ansprechender zu machen.“

„Ich gehe also davon aus, dass diese Kombination aus Freiheit und Schwierigkeit ein großer Hinweis darauf sein wird, was wir als Nächstes tun werden.“

Welcher FromSoftware-Titel ist Miyazakis Favorit?

Eine weitere Frage, der sich Miyazaki im Gespräch mit CNET stellte, war die Frage nach seinem liebsten FromSoftware-Titel. Hier nannte der Game Director zwei Werke. Zum einen das erste „Dark Souls“.

Auf der gleichen Stufe steht laut Miyazaki das im Frühjahr 2015 für die PS4 veröffentlichte „Bloodborne“.

„Ich liebe sie natürlich alle“, fuhr Miyazaki fort. „Auf einer sehr persönlichen Ebene würde ich sagen, dass Dark Souls und Bloodborne einen sehr großen Eindruck bei mir hinterlassen haben. Als Unternehmen hat uns Elden Ring in eine völlig andere Liga katapultiert. Daher war auch das ein riesiger Meilenstein für das Unternehmen.“

Das komplette Interview mit Miyazaki findet ihr hier.

