Elden Ring: Shadow of the Erdtree in der Umfrage – DLC überragend oder eine Enttäuschung?

"Shadow of the Erdtree" ist da. Der "Elden Ring"-DLC erweitert den FromSoftware-Hit um weitere Herausforderungen. Doch was halten PLAY3.DE-Leser von dem, was sie bisher gesehen haben?

Die heute endende Woche steht voll im Zeichen von “Shadow of the Erdtree”, der ersten und einzigen Erweiterung für das knackige Action-Rollenspiel “Elden Ring”. Die Freischaltung des rund 40 Euro teuren Addons erfolgte am vergangenen Freitag.

Die Statistiken von Steam machen deutlich, dass “Shadow of the Erdtree” zahlreiche Spieler mobilisieren konnten, die sich zwei Jahre nach dem ursprünglichen Launch des FromSoftware-Hits durch die erweiterte Handlung kämpfen. Doch welchen Eindruck hinterlässt der DLC bei Spielern von PLAY3.DE?

Umfrage zu Shadow of the Erdtree

Zunächst möchten wir wissen, ob ihr “Elden Ring” bzw. “Shadow of the Erdtree” gespielt habt oder es noch aktiv spielt? Oder steht der DLC auf eurer Todo-Liste?

Habt ihr Elden Ring: Shadow of the Erdtree gespielt oder habt ihr es noch vor? Ich habe den DLC bereits abgeschlossen.

Ich spiele den DLC noch aktiv.

Ich möchte den DLC später spielen.

Ich habe kein Interesse am DLC. Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Ich spiele den DLC noch aktiv. 43%, 40 Stimmen 40 Stimmen 43% 40 Stimmen - 43% aller Stimmen

Ich möchte den DLC später spielen. 32%, 30 Stimmen 30 Stimmen 32% 30 Stimmen - 32% aller Stimmen

Ich habe kein Interesse am DLC. 23%, 22 Stimmen 22 Stimmen 23% 22 Stimmen - 23% aller Stimmen

Ich habe den DLC bereits abgeschlossen. 2%, 2 Stimmen 2 Stimmen 2% 2 Stimmen - 2% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 94 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ich habe den DLC bereits abgeschlossen.

Ich spiele den DLC noch aktiv.

Ich möchte den DLC später spielen.

Ich habe kein Interesse am DLC. × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Für alle Spieler, die “Shadow of the Erdtree” begonnen oder abgeschlossen haben: Wie hat euch der DLC gefallen?

Welchen Eindruck hinterlässt Shadow of the Erdtree bei euch? Super, hätte gerne mehr davon.

Ganz okay, aber haut mich nicht vom Hocker.

Ich bin enttäuscht. Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Super, hätte gerne mehr davon. 69%, 40 Stimmen 40 Stimmen 69% 40 Stimmen - 69% aller Stimmen

Ganz okay, aber haut mich nicht vom Hocker. 17%, 10 Stimmen 10 Stimmen 17% 10 Stimmen - 17% aller Stimmen

Ich bin enttäuscht. 14%, 8 Stimmen 8 Stimmen 14% 8 Stimmen - 14% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 58 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Super, hätte gerne mehr davon.

Ganz okay, aber haut mich nicht vom Hocker.

Ich bin enttäuscht. × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Mit 39,99 Euro ist der “Elden Ring”-DLC keine allzu günstige Erweiterung. Wie schätzt ihr den Preis ein, nachdem ihr euch durch “Shadow of the Erdtree” geschnetzelt habt oder mittendrin steckt?

Ist der Preis von Shadow of the Erdtree angemessen? Ich würde sogar mehr bezahlen.

Der Preis ist genau richtig.

Der Preis ist zu hoch. Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Der Preis ist genau richtig. 51%, 30 Stimmen 30 Stimmen 51% 30 Stimmen - 51% aller Stimmen

Der Preis ist zu hoch. 37%, 22 Stimmen 22 Stimmen 37% 22 Stimmen - 37% aller Stimmen

Ich würde sogar mehr bezahlen. 12%, 7 Stimmen 7 Stimmen 12% 7 Stimmen - 12% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 59 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ich würde sogar mehr bezahlen.

Der Preis ist genau richtig.

Der Preis ist zu hoch. × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Zum Schluss eine Frage zum Schwierigkeitsgrad: Bei der Entwicklung der Erweiterung wollte FromSoftware die Grenzen dessen, was “Spielerinnen und Spieler ertragen können”, ausloten und verschieben. Wie schätzt ihr die Herausforderungen ein?

Was haltet ihr vom Schwierigkeitsgrad von Shadow of the Erdtree? Zu hoch und frustrierend.

Ziemlich heftig, aber gerade noch erträglich.

Gut ausgewogen und genau richtig.

Etwas zu leicht.

Selbst meine Oma ist unterfordert. Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Ziemlich heftig, aber gerade noch erträglich. 36%, 20 Stimmen 20 Stimmen 36% 20 Stimmen - 36% aller Stimmen

Gut ausgewogen und genau richtig. 27%, 15 Stimmen 15 Stimmen 27% 15 Stimmen - 27% aller Stimmen

Zu hoch und frustrierend. 25%, 14 Stimmen 14 Stimmen 25% 14 Stimmen - 25% aller Stimmen

Selbst meine Oma ist unterfordert. 11%, 6 Stimmen 6 Stimmen 11% 6 Stimmen - 11% aller Stimmen

Etwas zu leicht. 2%, 1 Stimme 1 Stimme 2% 1 Stimme - 2% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 56 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Zu hoch und frustrierend.

Ziemlich heftig, aber gerade noch erträglich.

Gut ausgewogen und genau richtig.

Etwas zu leicht.

Selbst meine Oma ist unterfordert. × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Die „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung erschien am vergangenen Freitag für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Den PLAY3.DE-Test zum “Elden Ring”-DLC lest ihr hier.

Weitere Meldungen zu Elden Ring, Umfrage.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren