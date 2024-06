Elden Ring: Wie schwer ist Shadow of the Erdtree? Miyazaki klärt auf

Mit "Shadow of the Erdtree" erscheint in dieser Woche eine umfangreiche Erweiterung zu "Elden Ring". In einem Interview ging Game Director Hidetaka Miyazaki auf den Schwierigkeitsgrad des Add-ons ein und versprach uns eine knackige Herausforderung.

In dieser Woche dürfen sich alle Spielerinnen und Spieler von „Elden Ring“ endlich über neue Inhalte freuen. Die Rede ist von der umfangreichen „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung, die sich auf Metacritic nicht weniger als den Titel des bestbewerteten DLCs überhaupt sicherte.

Kurz vor dem Release stellte sich Game Director Hidetaka Miyazaki in einem Interview diversen Fragen. Das Gespräch drehte sich unter anderem um den Schwierigkeitsgrad von „Shadow of the Erdtree“, der sich laut Miyazaki am Hauptspiel orientieren wird. Gleichzeitig stellte uns der Game Director auf eine weitere knackige Herausforderung ein.

Laut Miyazaki ging es seinem Team darum, die Grenzen dessen, „was die Spielerinnen und Spieler laut den Entwicklern ertragen können“, auszuloten und zu verschieben.

Schwierigkeitsgrad der Bosse variiert

Bezüglich der Bosskämpfe ergänzte Miyazaki, dass sich diese aus Duellen zusammensetzen, denen ihr aufgrund der Geschichte nicht aus dem Weg gehen könnt. Hinzukommen natürlich optionale Bosse, die auf ihre Entdeckung warten. Laut Miyazaki legte das Team großen Wert darauf, dass sich die Bosskämpfe nicht nur spielerisch voneinander unterscheiden.

Zudem liegen den Duellen gegen die Obermotze „zehn unterschiedliche Schwierigkeitsstufen“ zugrunde. „Natürlich sind einige Bosse ein notwendiger Teil der Story-Entwicklung und des Handlungsbogens, aber einige sind es nicht,“ sagte Miyazaki.

„Diejenigen, die es nicht sind, sind besonders schwierig und werden, denke ich, eine sehr gute Herausforderung und ein Hindernis für die Spieler darstellen.“

Eigenen Angaben zufolge freut sich Miyazaki schon jetzt auf die Reaktionen der Spielerinnen und Spieler zu den unterschiedlichen Bossen. Gleichzeitig möchte sich das Team die Reaktionen und das Feedback der Community zu den Bosskämpfen in „Shadow of the Erdtree“ genau anschauen.

„Wir haben versucht, dies zur Grundlage der Bosskämpfe des DLC zu machen. Also werden die Spieler es hoffentlich viel spannender und unterhaltsamer finden“, ergänzte Miyazaki. „Aber wenn das nicht der Fall ist, dann tut es mir leid!“

Shadow of the Erdtree überzeugt auf ganzer Linie

Passend zum morgigen Release fiel in dieser Woche das Review-Embargo zu „Shadow of the Erdtree“. Wie die internationalen Reviews verdeutlichten, liefern die Entwickler von From Software spielerisch einmal mehr Großes ab.

Warum ihr euch das Add-on keinesfalls entgehen lassen solltet, verraten wir euch in unserem ausführlichen Test.

Die „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung erscheint am morgigen Freitag, den 21. Juni 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Kurz vor dem Release des Add-ons veröffentlichte From Software ein neues Update zu „Elden Ring“. Was sich mit diesem ändert, verraten wir euch hier.

