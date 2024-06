Elden Ring: DLC-Kämpfe werden einfacher – Update 1.12.2 widmet sich Balance von Shadow of the Erdtree

Kurz nach der Veröffentlichung der "Elden Ring"-Erweiterung "Shadow of the Erdtree" haben Bandai Namco und FromSoftware das Update 1.12.2 nachgereicht. Was ändert sich damit?

Nach der Veröffentlichung der “Elden Ring”-Erweiterung “Shadow of the Erdtree” beklagten sich zahlreiche Spieler über einen zu hohen Schwierigkeitsgrad. Auf Steam setzte gar ein Review-Bombing ein.

Mit dem heutigen Update 1.12.2 scheint FromSoftware auf die Beschwerden zu reagieren. Denn mit der Aktualisierung kommt es zu Balance-Anpassungen, die sich auf das neue Skalierungssystem auswirken.

Das Update 1.12.2 wurde zusammen mit dem Changelog veröffentlicht, auf den der Publisher Bandai Namco auf der offiziellen Webseite aufmerksam macht. Demnach kam es zu einer Neuskalierung der Angriffs- und Schadensnegationskurve bei den “Segen des Schattenreichs”, dessen Effekte künftig zunächst stärker sind und später kontinuierlicher werden.

Zu den Änderungen gehören:

Die Angriffs- und Schadensnegierung wurde für die erste Hälfte des maximalen Werts an Segensverbesserungen erhöht und erfolgt in der zweiten Hälfte nun allmählicher.

Die durch die letzte Stufe der Segensverbesserungen gewährte Angriffs- und Schadensnegierung wurde leicht erhöht.

Der „Segen des Schattenreichs“ steigert die Fähigkeiten des Charakters, Schaden zu verursachen und abzuwehren. Er kann mit “Scadubaum-Fragmenten” aktiviert und verbessert werden.

Das neue Update bedeutet daher, dass Spieler von „Shadow of the Erdtree“ in der Anfangsphase bzw. nach dem Finden der ersten Scadubaum-Fragmente mehr Schaden verursachen und weniger Schaden einstecken. Das sollte insbesondere bei den ersten Bossen von Nutzen sein.

Wann wird die Neukalibrierung angewendet? Hier verweist Bandai Namco darauf, dass sich Spieler mit dem Multiplayer-Server verbinden müssen.

Wenn unten rechts im Titelmenü nicht die Kalibrierungsversion „1.12.2“ aufgeführt ist, sollen Spieler von “Elden Ring” auf “Anmelden” gehen und die neuesten Bestimmungen anwenden, bevor sie das Spiel genießen.

Lösung für Raytracing-Problem in PC-Version von Elden Ring

Ebenfalls widmen sich FromSoftware und Bandai Namco in der neusten Update-Ankündigung zu “Elden Ring” einem Problem, das PC-Spieler betrifft. Hier kommt es zu einem Fehler, bei dem die Raytracing-Einstellungen automatisch aktiviert werden, wenn Spieler zuvor gespeicherte Daten aus früheren Spielversionen geladen haben.

PC-Spieler, bei denen “Elden Ring” nicht flüssig läuft, sollen unter „System“ > „Grafikeinstellungen“ > „Raytracing-Qualität“ im Titelmenü oder im Spielmenü prüfen, ob Raytracing bei ihnen ungewünscht aktiviert ist. Sobald die Einstellung auf „AUS“ steht, wird Raytracing nicht mehr automatisch aktiviert.

Weitere Balance-Anpassungen sowie Fehlerbehebungen sind für einen zukünftigen Patch geplant, heißt es in der heutigen Ankündigung ergänzend.

“Elden Ring: Shadow of the Erdtree” kam am vergangenen Freitag für Konsolen und PC auf den Markt und schlägt im PlayStation-Store mit rund 40 Euro zu Buche. 90 Prozent der PSN-Kunden, die bisher an der Abstimmung teilgenommen haben, vergaben die vollen fünf Sterne.

