Game Awards 2024: Die Nominierten im Überblick – Astro Bot, Final Fantasy 7 Rebirth und mehr

Zum heutigen Wochenbeginn haben wir erfahren, welche Spiele bei den Game Awards 2024 einen oder mehrere Preise gewinnen können. Erst gestern sorgte eine Änderung der Regeln für hitzige Diskussionen. So dürfen nun auch Remakes, Remasters und Download-Erweiterungen nominiert werden.

Daher sehen wir in der nachfolgenden Auflistung auch DLCs wie beispielsweise „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“. Viele Fans sind damit gar nicht einverstanden und finden, dass nur vollwertige Spiele berücksichtigt werden sollten.

Game of the Year

Astro Bot

Metaphor: ReFantazio

Final Fantasy 7 Rebirth

Balatro

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Black Myth: Wukong

Bestes fortlaufendes Spiel

Destiny 2

Diablo 4

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

Beste künstlerische Ausrichtung

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Neva

Beste Geschichte

Final Fantasy 7: Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Senua’s Saga: Hellblade 2

Bestes Mobile-Spiel

AFK Journey

Balatro

Withering Waves

Zenless Zone Zero

Pokémon TCG Pocket

Beste Performance

Briana White

Hannah Telle

Humberly Gonzalez

Like Roberts

Melina Juergens

Bester Soundtrack und Musik

Astro Bot

Final Fantasy 7 Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2 Remake

Stellar Blade

Bestes Audio Design

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy 7: Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2 Remake

Beste Adaption

Arcane

Fallout

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Bester Multiplayer

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Warhammer 40K: Space Marine 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Bestes Indie-Spiel

Animal Well

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Meisterwartetes Spiel

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Grand Theft Auto 6

Metroid Prime 4: Beyond

Monster Hunter Wilds

Innovation im Bereich Barrierefreiheit

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo 4: Vessel of Hatred

Dragon Age: The Veilguard

Prince of Persia: The Lost Crown

Star Wars Outlaws

Spiele mit Einfluss

Closer the Distance

Indica

Neva

Life is Strange: Double Exposure

Senua’s Saga: Hellblade 2

Tales of Kenzera

Bester Community-Support

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Bestes Indie-Debüt

Animal Well

Balatro

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

Bestes VR/AR-Spiel

Arizona Sunshine Remake

Asgard Wrath 2

Batman Arkham Shadow

Metal Hellsinger VR

Metro Awakening

Bestes Action-Spiel

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Warhammer 40K: Space Marine 2

Stellar Blade

Bestes Action-Adventure-Spiel

Astro Bot

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Bestes Rollenspiel

Dragon’s Dogma 2

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7: Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Bestes Fighting Game

Dragon Ball Sparking Zero

GranBlue Fantasy Versus Rising

Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics

Multiversus

Bestes Familienspiel

Astro Bot

Princess Peach Showtime!

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

Bestes Sim/Strategiespiel

Age of Mythology Retold

Frostpunk 2

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Bestes Sport/Rennspiel

F1 24

EA Sports FC 25

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K25

Content Creator des Jahres

CaseOh

Illojuan

Techno Gamers

TypicalGamer

Usada Pekadora

Bestes eSports-Spiel

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Bester eSports-Athlet

33

Aleksib

Chovy

Faker

Zywoo

Zmjjkk

Bestes eSports-Team

Bilibili Gaming

Gen.G

Navi

T1

Team Liquid

Sonys „Astro Bot“ hat also die Chance, bei den Game Awards 2024 insgesamt sechs Preise zu gewinnen. Was letztendlich passiert, erfahrt ihr in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember. Des Weiteren ist aus dem Hause PlayStation „Helldivers 2“ vertreten, das sich in zwei Kategorien durchsetzen könnte.

Bis zum 11. Dezember 2024 können auch Spieler ihre Stimme einbringen und ihr persönliches Spiel des Jahres unterstützen. Auf der offiziellen Webseite der Game-Awards wurde eine entsprechende Abstimmung freigeschaltet, die lediglich eine Registrierung erfordert.

Letztes Jahr hat übrigens der RPG-Hit „Baldur’s Gate 3“ die begehrte Auszeichnung gewonnen. Sony war mit „Marvel’s Spider-Man 2“ dabei, ist aber leer ausgegangen. Hier seht ihr alle Gewinner des vergangenen Jahres im Überblick:

Hierzulande beginnt der Livestream um 1:30 Uhr. Ihr müsst also die ganze Nacht wach bleiben, falls ihr die Game Awards 2024 live mitverfolgen möchtet. Noch interessanter als die Preisverleihung sind natürlich die zahlreichen Ankündigungen und Trailer, die ihr im Laufe der Show zu sehen bekommt. Im Vorfeld des Events dürften einige Spiele angeteasert werden. Zumindest war es so in den vergangenen Jahren der Fall.

Was glaubt ihr? Wer wird dieses Jahr den prestigeträchtigen GOTY-Award gewinnen? Schreibt es uns gern in die Kommentare.

Weitere Meldungen zu The Game Awards.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren